R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a m e t a f o r a d e l p o r t i e r e d i c a l c i o è a l l a b a s e d e l l a n u o v a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e ' B l o c c a l ' H p v c o n l a v a c c i n a z i o n e ' , p r o m o s s a d a M s d I t a l i a e S e r i e A W o m e n . A p p r o v a t a d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , l ' i n i z i a t i v a - p r e s e n t a t a o g g i a R o m a - s i i n s e r i s c e i n u n p r o g e t t o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e v a o l t r e l ' a s p e t t o s p o r t i v o , p e r s e g u e n d o u n o b i e t t i v o d i s a l u t e p u b b l i c a e d a n d o v o c e a l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i H p v - c o r r e l a t i . I l p r o g e t t o - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - a d o t t a u n a p p r o c c i o m u l t i c a n a l e e s i f o n d a s u u n a m e t a f o r a i m m e d i a t a e d e f f i c a c e : i l g e s t o d e l l a p o r t i e r a d e l l a s q u a d r a d i c a l c i o c h e b l o c c a i l p a l l o n e , s i m b o l o d i d i f e s a e p r o t e z i o n e , v i e n e a s s o c i a t o a l l ' a z i o n e d e l v a c c i n o c o n t r o i l v i r u s H p v . C o s ì c o m e f e r m a r e l a p a l l a e v i t a a l l a s q u a d r a a v v e r s a r i a d i s e g n a r e e s c o n g i u r a l a s c o n f i t t a , a l l o s t e s s o m o d o l a v a c c i n a z i o n e c o n s e n t e d i ' b l o c c a r e ' l ' H p v , p r e v e n e n d o n e g l i u o m i n i e n e l l e d o n n e l o s v i l u p p o d i t u m o r i p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i n e l c o r s o d e l l a v i t a . " L o s p o r t è s i n o n i m o d i b e n e s s e r e e l a F i g i c è i m p e g n a t a q u o t i d i a n a m e n t e n e l l a d i f f u s i o n e d e l l e b u o n e p r a t i c h e d i p r e v e n z i o n e - a f f e r m a G a b r i e l e G r a v i n a , p r e s i d e n t e F e d e r a z i o n e i t a l i a n a g i u o c o c a l c i o - G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n M s d I t a l i a , c o n l a q u a l e c o n d i v i d i a m o i l v a l o r e d e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e , v o g l i a m o p r o m u o v e r e u n ' a m b i z i o s a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e h a l ' o b i e t t i v o d i i n c o r a g g i a r e l a v a c c i n a z i o n e e q u i n d i l a p r e v e n z i o n e c o n t r o l ' H p v , u n v i r u s c h e p u ò e s s e r e c a u s a d i t u m o r i p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i s i a t r a l e d o n n e c h e t r a g l i u o m i n i . A t t r a v e r s o l a s u a s e n s i b i l i t à e i l s u o g r a n d e p o t e n z i a l e i n t e r m i n i d i c o m u n i c a z i o n e , i l c a l c i o s i o f f r e s t r u m e n t o p e r t r a s m e t t e r e m e s s a g g i s o c i a l m e n t e u t i l i " . A g g i u n g e F e d e r i c a C a p p e l l e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a S e r i e A W o m e n : " S o n o o r g o g l i o s a c h e l a S e r i e A W o m e n a b b i a s c e l t o d i s o s t e n e r e u n t e m a d i s a n i t à p u b b l i c a c o s ì i m p o r t a n t e . S a p p i a m o c h e i t u m o r i c o r r e l a t i a l l ' H p v r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a i m p o r t a n t e s i a p e r l a s a l u t e d e l l e d o n n e s i a d e g l i u o m i n i e s i a m o p r o n t e a f a r e l a n o s t r a p a r t e p e r d i f f o n d e r e i l p i ù p o s s i b i l e q u e s t i m e s s a g g i d i p r e v e n z i o n e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è p r o t e g g e r e t u t t e l e p e r s o n e . E ' f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e l a n o s t r a d i f e s a a d e r e n d o a l l a v a c c i n a z i o n e e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o f f e r t i d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , p r o p r i o c o m e l e p o r t i e r e c h e o g n i s e t t i m a n a p r o t e g g o n o l a p r o p r i a p o r t a b l o c c a n d o i p a l l o n i . S o l o u n e n d o l e f o r z e e a g e n d o c o m e u n a v e r a s q u a d r a p o s s i a m o f a r e d a v v e r o l a d i f f e r e n z a " . P e r N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a , " f a r p a r t e d i u n p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e i n s i e m e a c h i r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù g r a n d i p a s s i o n i d e g l i i t a l i a n i è p e r n o i u n m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o . A v e r c r e a t o i n s i e m e a l l a S e r i e A W o m e n u n a c a m p a g n a v a c c i n a l e d i q u e s t a p o r t a t a è u n a t a p p a i m p o r t a n t e n e l n o s t r o i m p e g n o v e r s o l a p r e v e n z i o n e d e l P a p i l l o m a v i r u s , c h e c o n s i d e r i a m o u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o d e l l e p e r s o n e e d e l P a e s e . G r a z i e a u n a c r e a t i v i t à r e a l i z z a t a c o n t e c n i c h e m o d e r n e e a c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n n o v a t i v i p o s s i a m o r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù v a s t o . V o g l i a m o c o n t i n u a r e a e s s e r e a l l e a t i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e d i t u t t i i s o g g e t t i c o i n v o l t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i f e r m a r e i t u m o r i H p v - c o r r e l a t i , a n c h e a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e . L a v o r a n d o i n s i e m e c o n i l c a m p i o n a t o d i c a l c i o f e m m i n i l e i t a l i a n o , a b b i a m o u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r v i n c e r e l a p a r t i t a d e l l a p r e v e n z i o n e " . I l c u o r e d e l l a c a m p a g n a è u n v i d e o c h e m o s t r a p a r a t e s p e t t a c o l a r i d e l l e p o r t i e r e , r e a l i z z a t e c o n s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i s p i r a t e a l l e v e r e a z i o n i d e l l e g i o c a t r i c i d e l l a S e r i e A W o m e n . A l l a f i n e d i o g n i s c e n a i l m e s s a g g i o è c h i a r o : " B l o c c a l ' H p v c o n l a v a c c i n a z i o n e " , c o n l ' i n v i t o a c h i e d e r e i n f o r m a z i o n i a l p r o p r i o m e d i c o , a l c e n t r o v a c c i n a l e d i r i f e r i m e n t o , o p p u r e a v i s i t a r e i l s i t o i n f o h p v . i t , a u t o r i z z a t o d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . L a c a m p a g n a s a r à v i s i b i l e s u t u t t i i c a n a l i d i g i t a l i , Y o u t u b e e s o c i a l m e d i a ( F a c e b o o k e T i k T o k ) , e v e r r à p r o g r a m m a t a s u D a z n d u r a n t e l e p a r t i t e d e l l a S e r i e A W o m e n f i n o a l l a f i n e d e l c a m p i o n a t o e s u a l t r i c a n a l i T v d u r a n t e l a C o p p a I t a l i a W o m e n . I n o l t r e , i l m e s s a g g i o s a r à p r o m o s s o s u i L e d b o r d o c a m p o d e g l i s t a d i i t a l i a n i c h e o s p i t e r a n n o l a C o p p a I t a l i a W o m e n . L ' H p v ( P a p i l l o m a v i r u s u m a n o ) r a p p r e s e n t a l ' i n f e z i o n e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s a p i ù d i f f u s a i n e n t r a m b i i s e s s i , r i c o r d a l a n o t a . N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i , i l v i r u s r e g r e d i s c e s p o n t a n e a m e n t e , t u t t a v i a q u a n d o c i ò n o n a v v i e n e p u ò e v o l v e r e i n l e s i o n i p r e c a n c e r o s e e t u m o r i p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i . A o g g i i n E u r o p a s i s t i m a c h e l ' H p v s i a a n c o r a l a c a u s a d e l 1 0 0 % d e i t u m o r i d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , d e l l ' 8 8 % d e i t u m o r i d e l l ' a n o , d e l 7 8 % d i q u e l l i d e l l a v a g i n a , d e l 2 5 % d e l l a v u l v a , d e l 5 3 % d e i t u m o r i d e l p e n e e d e l 3 0 % d e i t u m o r i o r o f a r i n g e i . I n I t a l i a s i s t i m a c h e o g n i a n n o c i r c a 8 . 8 0 0 t u m o r i s i a n o c a u s a t i d a i n f e z i o n i c r o n i c h e d a c e p p i o n c o g e n i d e l P a p i l l o m a v i r u s . P e r a f f r o n t a r e q u e s t o i m p o r t a n t e t e m a d i s a l u t e p u b b l i c a s o n o s t a t e s v i l u p p a t e p r i n c i p a l m e n t e d u e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e : l a v a c c i n a z i o n e , d i s p o n i b i l e s i a p e r u o m i n i s i a p e r d o n n e ( p e r l a p r o f i l a s s i d i l e s i o n i p r e c a n c e r o s e e c a n c r i d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , v u l v a , v a g i n a e a n o , c o n d i l o m i g e n i t a l i ) , e l o s c r e e n i n g d e l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , r i s e r v a t o a l t a r g e t f e m m i n i l e .