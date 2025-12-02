R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - T r a v e n e r d ì 2 8 n o v e m b r e e l u n e d ì 1 d i c e m b r e i m i l i o n i d i m e r c h a n t S h o p i f y a t t i v i i n o l t r e 1 7 5 P a e s i i n t u t t o i l m o n d o h a n n o g e n e r a t o v e n d i t e c o m p l e s s i v e p e r 1 4 , 6 m i l i a r d i d i d o l l a r i , r e g i s t r a n d o u n i n c r e m e n t o d e l 2 7 % r i s p e t t o a i 1 1 , 5 m i l i a r d i d e l 2 0 2 4 ( + 2 4 % a v a l u t a c o s t a n t e ) . I l p i c c o g l o b a l e è s t a t o t o c c a t o d u r a n t e i l B l a c k F r i d a y ( v e n e r d ì 2 8 n o v e m b r e ) a l l e 1 2 . 0 1 P m E s t , c o n u n v a l o r e d i 5 , 1 m i l i o n i d i d o l l a r i d i v e n d i t e a l m i n u t o . E ' q u a n t o s o t t o l i n e a S h o p i f y f a c e n d o i l p u n t o s u l w e e k e n d d e l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y 2 0 2 5 . A r i e m p i r e i l p r o p r i o c a r r e l l o d u r a n t e i l f i n e s e t t i m a n a o l t r e 8 1 m i l i o n i d i c o n s u m a t o r i , c h e h a n n o e f f e t t u a t o a l m e n o u n a c q u i s t o d a u n m e r c h a n t S h o p i f y c o n u n o s c o n t r i n o m e d i o g l o b a l e p a r i a $ 1 1 4 , 7 0 . A g u i d a r e l e v e n d i t e s o n o s t a t e c a t e g o r i e c o m e c o s m e t i c a , a b b i g l i a m e n t o , a c t i v e w e a r , f i t n e s s & n u t r i t i o n . D u r a n t e i l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y 2 0 2 5 , i l n u m e r o d i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i c h e h a a c q u i s t a t o d a b r a n d s u l l a p i a t t a f o r m a S h o p i f y è c r e s c i u t o d e l 2 8 % . A n c h e q u e s t ’ a n n o e m e r g e l a f o r z a d e l M a d e i n I t a l y n e l l e v e n d i t e c r o s s - b o r d e r : i l 1 8 % d e g l i o r d i n i p r o v i e n e d a l l ’ e s t e r o ( r i s p e t t o a d u n a m e d i a g l o b a l e d e l 1 6 % ) , s e g n o c h e i l f a s c i n o d e i b r a n d i t a l i a n i r e s t a u n a l e v a c o m p e t i t i v a g l o b a l e . L e c i t t à i t a l i a n e p i ù a t t i v e d u r a n t e i l w e e k e n d s o n o s t a t e M i l a n o , N a p o l i e R o m a , m e n t r e t r a l e c a t e g o r i e p i ù a c q u i s t a t e s p i c c a n o c o s m e t i c a ( i n p a r t i c o l a r e p r o d o t t i p e r l o s k i n c a r e e i l m a k e u p ) , a b b i g l i a m e n t o ( m a g l i o n i , g i a c c h e e c a p p o t t i ) , a r t i c o l i d i p r o f u m e r i a , t e n d e n z i a l m e n t e i n l i n e a c o n l e m e d i e g l o b a l i . U n s e g n a l e p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t e a r r i v a d a l r e t a i l f i s i c o : l e v e n d i t e t r a m i t e S h o p i f y P o s i n I t a l i a c r e s c o n o d e l + 6 5 % r i s p e t t o a l w e e k e n d d e l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y d e l l o s c o r s o a n n o , c o n f e r m a n d o l ’ a c c e l e r a z i o n e v e r s o u n c o n s o l i d a m e n t o d e l r e t a i l o m n i c a n a l e , s e m p r e p i ù f l u i d o t r a f i s i c o e d i g i t a l e . I n f i n e , u n a c u r i o s i t à : i l p i c c o d i v e n d i t e i n I t a l i a è s t a t o r e g i s t r a t o a l l e o r e 2 1 . 0 0 C e t d i d o m e n i c a 1 D i c e m b r e , u n m o m e n t o c h i a v e p e r g l i a c q u i s t i d u r a n t e i l w e e k e n d d e l B f c m . " N o n o s t a n t e u n c o n t e s t o e c o n o m i c o a n c o r a i n c e r t o - t r a c o n s u m a t o r i p i ù p r u d e n t i , m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a n e l l e s c e l t e d i a c q u i s t o e u n a c r e s c e n t e r i c e r c a d i v a l o r e - i l w e e k e n d d e l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y h a m o s t r a t o p e r f o r m a n c e m o l t o s o l i d e p e r i m e r c h a n t i t a l i a n i . A n c h e n e l 2 0 2 5 q u e s t o a p p u n t a m e n t o c o n f e r m a i l r u o l o d e i b r a n d d e l n o s t r o P a e s e n e l p a n o r a m a g l o b a l e d e l c o m m e r c i o " , c o m m e n t a P a o l o P i c a z i o , C o u n t r y M a n a g e r I t a l i a d i S h o p i f y . " I m e r c h a n t d i m o s t r a n o u n a g r a n d e c a p a c i t à d i a d a t t a r s i a i n u o v i c o m p o r t a m e n t i d e i c o n s u m a t o r i , v a l o r i z z a n d o a l m e g l i o s i a i c a n a l i d i g i t a l i s i a q u e l l i f i s i c i . L a c r e s c i t a d e g l i a c q u i s t i c r o s s - b o r d e r e i l f o r t e i n c r e m e n t o d e l l e v e n d i t e i n - s t o r e t r a m i t e S h o p i f y P o s m o s t r a n o c o m e i l r e t a i l i b r i d o s i a o r m a i l a n u o v a n o r m a l i t à . E , n o n o s t a n t e l e c o m p l e s s i t à d e l m e r c a t o , l e i m p r e s e i t a l i a n e c o n t i n u a n o a i n n o v a r e , a c o m p e t e r e e a r a g g i u n g e r e c l i e n t i i n t u t t o i l m o n d o " . A l i v e l l o g l o b a l e , i l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y 2 0 2 5 h a m o s t r a t o d i n a m i c h e p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v e a n c h e o l t r e i r i s u l t a t i c o m p l e s s i v i . N e l l ’ a r e a E M E A l e v e n d i t e d e i m e r c h a n t S h o p i f y s o n o c r e s c i u t e d e l 3 0 % ( + 3 4 % a v a l u t a c o s t a n t e ) r i s p e t t o a l w e e k e n d d e l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y d e l l o s c o r s o a n n o . I P a e s i c o n i v o l u m i d i v e n d i t a p i ù e l e v a t i s o n o S t a t i U n i t i , R e g n o U n i t o , A u s t r a l i a , G e r m a n i a e C a n a d a , m e n t r e l e c i t t à p i ù p e r f o r m a n t i s o n o s t a t e L o s A n g e l e s , N e w Y o r k , L o n d r a , S a n F r a n c i s c o e M i a m i . I l c a r r e l l o m e d i o g l o b a l e s i è a t t e s t a t o a 1 1 4 , 7 0 d o l l a r i ( 1 1 2 , 2 9 a v a l u t a c o s t a n t e ) , c o n a b b i g l i a m e n t o , c o s m e t i c i , f i t n e s s e n u t r i z i o n e , p a n t a l o n i e a c t i v e w e a r t r a l e c a t e g o r i e d i p r o d o t t o p i ù a c q u i s t a t e . I l 1 6 % d e g l i o r d i n i è s t a t o e f f e t t u a t o o l t r e i c o n f i n i n a z i o n a l i , e v i d e n z i a n d o l a c o n t i n u a c r e s c i t a d e l c o m m e r c i o c r o s s - b o r d e r . F o r t e i l c o n t r i b u t o d i S h o p P a y , c o n v e n d i t e i n a u m e n t o d e l 3 9 % a n n o s u a n n o e u n a q u o t a d e l 3 2 % s u g l i o r d i n i t o t a l i d e l w e e k e n d . S o n o o l t r e 1 5 . 8 0 0 , i n f i n e , g l i i m p r e n d i t o r i c h e h a n n o r e a l i z z a t o l a l o r o p r i m a v e n d i t a s u S h o p i f y d u r a n t e i l B l a c k F r i d a y & C y b e r M o n d a y 2 0 2 5 .