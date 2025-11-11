M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D o p o s e t t e e d i z i o n i d i s u c c e s s o , l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a s i p r e p a r a a l a n c i a r e l ’ o t t a v a e d i z i o n e d i B i U n i C r o w d , i l p r o g r a m m a d i c r o w d f u n d i n g c h e u n i s c e r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e d e l l a c o m u n i t à a c c a d e m i c a . I l b a n d o , a p e r t o d a i e r i 1 0 n o v e m b r e , s e g n a u n ’ e v o l u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l p r o g r a m m a : i p a r t e c i p a n t i n o n s i c a n d i d a n o p i ù s o l o c o n u n p r o g e t t o , m a p e r a c c e d e r e a u n p e r c o r s o f o r m a t i v o g r a t u i t o d e d i c a t o a l l a p r o g e t t a z i o n e e a l l a c o m u n i c a z i o n e d i c a m p a g n e d i c r o w d f u n d i n g , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n G i n g e r C r o w d f u n d i n g . I l c o r s o , r i s e r v a t o a v e n t i t e a m d e l l a c o m u n i t à B i c o c c a , s i t e r r à n e l m e s e d i g e n n a i o 2 0 2 6 e c o n s e n t i r à a i p a r t e c i p a n t i d i o t t e n e r e u n O p e n B a d g e d i g i t a l e a l t e r m i n e d e l l a f o r m a z i o n e . I p r o g e t t i p i ù p r o m e t t e n t i , s v i l u p p a t i d u r a n t e i l p e r c o r s o a n c h e g r a z i e a l c o n f r o n t o c o n i p a r t n e r , a c c e d e r a n n o a l l a f a s e d i r a c c o l t a f o n d i s u l s i t o B i U n i C r o w d e p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d e l c o f i n a n z i a m e n t o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e i p a r t n e r n o p r o f i t – F o n d a z i o n e B C C M i l a n o e F o n d a z i o n e d i C o m u n i t à M i l a n o – f i n o a u n m a s s i m o d i 5 . 0 0 0 e u r o p e r p r o g e t t o . F o n d a z i o n e B C C o p e r a n e l l e p r o v i n c e d i M i l a n o , B e r g a m o e M o n z a B r i a n z a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g e n e r a r e v a l o r e c o n d i v i s o e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e p e r i l t e r r i t o r i o . F o n d a z i o n e d i C o m u n i t à M i l a n o è u n e n t e f i l a n t r o p i c o i n d i p e n d e n t e c h e s o s t i e n e , c o n r i s o r s e p r i v a t e , i n t e r v e n t i s o l i d a l i “ a c h i l o m e t r o z e r o ” , c i o è i d e a t i e g e s t i t i d a c e n t i n a i a d i r e a l t à n o n p r o f i t c h e o p e r a n o a M i l a n o e n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a . L e p r o p o s t e p o t r a n n o r i g u a r d a r e q u a l s i a s i a m b i t o d i r i c e r c a o i n n o v a z i o n e , p u r c h é a b b i a n o u n p o t e n z i a l e i m p a t t o s o c i a l e , e c o n o m i c o , c u l t u r a l e o a m b i e n t a l e . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e p a r t e c i p a t a e r e n d e r e s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l i g l i s t r u m e n t i d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l a r i c e r c a . L ’ e v e n t o o n l i n e d i p r e s e n t a z i o n e d e l b a n d o s i t e r r à i l 3 d i c e m b r e , d a l l e 1 7 . 0 0 a l l e 1 8 . 0 0 ( l i n k i s c r i z i o n e ) . L e c a n d i d a t u r e a l p e r c o r s o f o r m a t i v o r e s t e r a n n o a p e r t e f i n o a l 1 5 d i c e m b r e 2 0 2 5 , o r e 1 2 : 0 0 I n s e t t e e d i z i o n i , d a l 2 0 1 8 a l 2 0 2 4 , n e l l ’ a m b i t o d i B i U n i C r o w d s o n o s t a t i c a n d i d a t i 1 6 2 p r o g e t t i , d i c u i 3 2 h a n n o l a n c i a t o c o n s u c c e s s o u n a c a m p a g n a d i c r o w d f u n d i n g , r a c c o g l i e n d o c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e 3 4 6 . 0 0 0 e u r o d a p i ù d i 3 . 1 0 0 d o n a t o r i , i l 7 5 p e r c e n t o d e i q u a l i e s t e r n i a l l ’ u n i v e r s i t à . I l t a s s o d i s u c c e s s o è d e l 1 0 0 p e r c e n t o e 2 3 c a m p a g n e s u 3 2 h a n n o s u p e r a t o l ’ o b i e t t i v o e c o n o m i c o i n i z i a l e , c o n u n o v e r f u n d i n g m e d i o d e l 1 3 2 p e r c e n t o . B i U n i C r o w d n o n è s o l o u n a p i a t t a f o r m a d i r a c c o l t a f o n d i , m a u n v e r o e p r o p r i o p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e e e m p o w e r m e n t . O g n i t e a m s e l e z i o n a t o r i c e v e s u p p o r t o n e l l a d e f i n i z i o n e d e l l ’ i d e a , n e l l a c o m u n i c a z i o n e e n e l l a g e s t i o n e d e l l a c a m p a g n a , a f f i a n c a t o d a u n C a m p a i g n M a n a g e r d e d i c a t o . I l m o d e l l o “ t u t t o o n i e n t e ” , i n s i e m e a l m a t c h f u n d i n g – c h e p r e v e d e u n c o f i n a n z i a m e n t o f i n o a l 5 0 p e r c e n t o d a p a r t e d i i m p r e s e o f o n d a z i o n i – s t i m o l a l ’ i m p e g n o d e i p a r t e c i p a n t i e g a r a n t i s c e r i s u l t a t i c o n c r e t i . M o l t i d e i p r o g e t t i s o s t e n u t i d a B i U n i C r o w d h a n n o p r o s e g u i t o l a l o r o c r e s c i t a , o t t e n e n d o r i c o n o s c i m e n t i , b r e v e t t i e n u o v e o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o . T r a q u e s t i , M o o v y , u n t o o l i n n o v a t i v o c h e p e r m e t t e l a r i a b i l i t a z i o n e d e i d i s t u r b i d e l l i n g u a g g i o , p e r i l q u a l e è s t a t o c o s t r u i t o u n p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e c h e h a p o r t a t o s i a a l l a t u t e l a g i u r i d i c a d e l k n o w h o w s i a a l l a c o s t i t u z i o n e d l l a s t a r t u p " L e x i m o r e s r l " c h e h a r i c e v u t o l a q u a l i f i c a d i S p i n - o f f d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e d i S t a r t - u p d e l l ' U n i v e r s i t à M i l a n o - B i c o c c a ; M i c r o - V a l , p r o g e t t o d e d i c a t o a l l a b i o d e g r a d a z i o n e d e l l a p l a s t i c a , c h e h a d e p o s i t a t o i l b r e v e t t o a n c h e i l “ m i c r o r g a n i s m o ” i n g r a d o d i “ d i g e r i r e ” l a p l a s t i c a p r e s s o l a C o l l e c t i o n N a t i o n a l e d e C u l t u r e s d e M i c r o o r g a n i s m e s ( C N C M ) d e l l ’ I s t i t u t o P a s t e u r d i P a r i g i ; L ’ A B C d e l Q u a r t i e r e , p r o g e t t o d i i n c l u s i o n e e d u c a t i v a n e l q u a r t i e r e S a n S i r o , o g g i p a r t e d e l p r o g r a m m a P N R R M U S A – M u l t i l a y e r e d U r b a n S u s t a i n a b i l i t y A c t i o n e T a n t i p i c c o l i p o r c e l l i n , p r o g e t t o c h e h a m e s s o a p u n t o u n b i o r i l e v a t o r e p e r l ’ i n q u i n a m e n t o d e i s u o l i , p e r i l q u a l e è s t a t o c o s t r u i t o u n p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e c h e s t a p o r t a n d o a l d e p o s i t o d i u n a d o m a n d a d i b r e v e t t o e a c o n t a t t i c o n a z i e n d e p e r i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o d e l l ' i n v e n z i o n e . I l p r o g r a m m a s i f o n d a s u u n a r e t e d i i m p r e s e , f o n d a z i o n i e a s s o c i a z i o n i c h e h a n n o c r e d u t o n e l v a l o r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d e l l ’ u n i v e r s i t à . T r a i p a r t n e r c h e n e l t e m p o h a n n o s o s t e n u t o B i U n i C r o w d f i g u r a n o A 2 A , E d i s o n – F o n d a z i o n e E O S , E n i , T h a l e s A l e n i a S p a c e I t a l i a , F o n d a z i o n e C a r i p l o , F o n d a z i o n e d i C o m u n i t à M i l a n o , F o n d a z i o n e C o m u n i t a r i a N o r d M i l a n o e T i c i n o O l o n a , S o r g e n i a , C o r e p l a e N T R B i o s e n s o r s . I n s e r i t o n e l P i a n o S t r a t e g i c o d i A t e n e o c o m e s t r u m e n t o d i i n n o v a z i o n e e p u b l i c e n g a g e m e n t , B i U n i C r o w d è s t a t o r i c o n o s c i u t o n e l 2 0 2 1 d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c o m e b e s t p r a c t i c e d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l a r i c e r c a n e l l ’ a m b i t o d e l l a K n o w l e d g e V a l o r i s a t i o n P l a t f o r m . D a l 2 0 2 0 a l 2 0 2 4 h a g e n e r a t o o l t r e 2 . 0 0 0 a r t i c o l i e u n a c o p e r t u r a p o t e n z i a l e d i 3 0 m i l i o n i d i l e t t o r i l ’ a n n o , c o n u n v a l o r e m e d i a t i c o e q u i v a l e n t e s t i m a t o i n 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o . O l t r e a i f o n d i r a c c o l t i , B i U n i C r o w d c o n t r i b u i s c e a c o s t r u i r e c o m p e t e n z e i m p r e n d i t o r i a l i e c o m u n i c a t i v e t r a s t u d e n t i e r i c e r c a t o r i , r a f f o r z a n d o l a c o n n e s s i o n e t r a u n i v e r s i t à , i m p r e s e e t e r r i t o r i e t r a s f o r m a n d o l a r i c e r c a i n v a l o r e c o n c r e t o p e r l a s o c i e t à .