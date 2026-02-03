R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M a n g i a r e i n m o d o a u t o n o m o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e t a p p e e v o l u t i v e p i ù s i g n i f i c a t i v e n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d i o g n i b a m b i n o . G e n e r a l m e n t e è u n ' a b i l i t à c h e v i e n e a c q u i s i t a e n t r o i l s e c o n d o a n n o e m e z z o d i v i t a e i l s u o e s o r d i o s i p u ò o s s e r v a r e q u a n d o i l b a m b i n o i n i z i a a e s p r i m e r e c u r i o s i t à v e r s o i l c i b o e c o m i n c i a a v o l e r m a n g i a r e d a s o l o , c o n l e m a n i o c o n l e p o s a t e . L e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e p i ù r e c e n t i s u g g e r i s c o n o c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l b a m b i n o a i p a s t i i n f a m i g l i a s i n d a l l ’ i n i z i o d e l l o s v e z z a m e n t o , s e c o n d o i l m o d e l l o d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e c o m p l e m e n t a r e a r i c h i e s t a , p o s s a g i o c a r e u n r u o l o i m p o r t a n t e i n u n a m b i t o d e l l o s v i l u p p o s o l o a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t e , q u e l l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l l i n g u a g g i o . È q u e s t o i l p r i n c i p a l e o g g e t t o d ’ i n d a g i n e d i u n o s t u d i o a p p e n a p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a C h i l d D e v e l o p m e n t d a p a r t e d i u n g r u p p o d i r i c e r c a t r i c i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a e d e l l ’ I s t i t u t o d i s c i e n z e e t e c n o l o g i e d e l l a c o g n i z i o n e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l e r i c e r c h e ( C n r - I s t c ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , l ' A p p a l a c h i a n S t a t e U n i v e r s i t y ( U s a ) , l a A s t o n U n i v e r s i t y ( U k ) e c o n d o t t o s u u n g r u p p o d i q u a s i 2 0 0 t r a b a m b i n i e b a m b i n e . " I l m o m e n t o d e l p a s t o n o n r a p p r e s e n t a s o l a m e n t e u n ' o c c a s i o n e p e r s o d d i s f a r e i l b i s o g n o d i n u t r i r s i , m a è u n c o n t e s t o i n c u i s i a t t i v a n o m o l t e p l i c i p r o c e s s i e v o l u t i v i , c h e c o i n v o l g o n o l o s v i l u p p o m o t o r i o , c o g n i t i v o e s o c i o - e m o t i v o d e l b a m b i n o - s p i e g a G i u l i a P e c o r a , d e l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a - . Q u a n d o i l b a m b i n o p u ò c o n d i v i d e r e i l p a s t o c o n i l r e s t o d e l l a f a m i g l i a , h a l a p o s s i b i l i t à d i o s s e r v a r e i c o m p o r t a m e n t i a l t r u i , d i i m i t a r l i e d i a s s u m e r e u n r u o l o a t t i v o a l l ’ i n t e r n o d e l l e i n t e r a z i o n i s o c i a l i " . D a l l a r i c e r c a c o n d o t t a , c h e h a c o i n v o l t o a n c h e l e m a d r i d e i p i c c o l i , è e m e r s o c h e i b a m b i n i c h e , a l l ’ e t à d i u n a n n o , m a n g i a n o p i ù f r e q u e n t e m e n t e s e n z a l ’ a i u t o d i u n a d u l t o , p r o d u c o n o a n c h e u n n u m e r o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a g g i o r e d i v o c a l i z z a z i o n i e g e s t i d u r a n t e i l p a s t o . " C i ò c h e s o r p r e n d e p a r t i c o l a r m e n t e è c h e q u e s t a r e l a z i o n e t r a a u t o n o m i a n e l m a n g i a r e e s v i l u p p o c o m u n i c a t i v o s i m a n t e n g a a n c h e a d i s t a n z a d i t e m p o - p r o s e g u e P e c o r a - . I n f a t t i , i b a m b i n i c h e p i ù s p e s s o m a n g i a n o d a s o l i a u n a n n o p r e s e n t a n o u n a p r o b a b i l i t à c i r c a d u e v o l t e m a g g i o r e d i p r o d u r r e f r a s i a 2 4 m e s i " . " I n l i n e a c o n l e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , s e c o n d o c u i l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l i n g u a g g i o e d e l l e a b i l i t à m o t o r i e s i i n f l u e n z a n o r e c i p r o c a m e n t e d u r a n t e i p r i m i d u e a n n i d i v i t a , i b a m b i n i c h e i m p a r a n o p r e c o c e m e n t e a m a n g i a r e i n m a n i e r a a u t o n o m a h a n n o p i ù o c c a s i o n i p e r m a n i p o l a r e i l c i b o e a f f i n a r e l e p r o p r i e a b i l i t à m o t o r i e a t t r a v e r s o i m o v i m e n t i f i n i d e l l e m a n i e q u e s t o s i r i p e r c u o t e a n c h e s u l l a c a p a c i t à d i c o m u n i c a r e t r a m i t e i g e s t i , c r u c i a l e a q u e s t a e t à - a f f e r m a F r a n c e s c a B e l l a g a m b a , d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a - . Q u e s t e a b i l i t à m o t o r i e s o n o s t r e t t a m e n t e l e g a t e a d a l t r i p r o c e s s i c o g n i t i v i r i l e v a n t i c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l o s v i l u p p o d e l l i n g u a g g i o , c o m e l ’ a t t e n z i o n e c o n d i v i s a , l ’ i m i t a z i o n e , l ’ u s o d i s t r u m e n t i , l ’ a u t o r e g o l a z i o n e , i l r i c o n o s c i m e n t o v i s i v o e l ’ a p p r e n d i m e n t o d e l n o m e d e g l i o g g e t t i " . I " r i s u l t a t i d i q u e s t o s t u d i o m o s t r a n o c h e i n c o r a g g i a r e l ’ a l i m e n t a z i o n e a u t o n o m a n e l l e p r i m e f a s i d i v i t a p u ò s t i m o l a r e l o s v i l u p p o d e l l e a b i l i t à m o t o r i e e c o m u n i c a t i v e i n m a n i e r a r e c i p r o c a e d i n a m i c a - c o n c l u d e E l s a A d d e s s i , d e l C n r - I s t c - . P e d i a t r i , o p e r a t o r i s a n i t a r i e g e n i t o r i p o s s o n o t r a r r e v a n t a g g i o d a q u e s t e e v i d e n z e p e r i n t e g r a r e s t r a t e g i e d i p r o m o z i o n e d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e a u t o n o m a n e l l e p r o p r i e r o u t i n e q u o t i d i a n e e n e i p r o g r a m m i d i i n t e r v e n t o " .