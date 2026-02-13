G e n o v a , 1 3 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - L a p r o c u r a d i I m p e r i a h a i n d a g a t o a n c h e i l c o m p a g n o d i M a n u e l a A i e l l o , l a d o n n a d i B o r d i g h e r a a c c u s a t a d i a v e r e u c c i s o l a f i g l i a d i 2 a n n i , B e a t r i c e . L a c o n f e r m a a r r i v a d a l l a p r o c u r a d i I m p e r i a . L ' u o m o s a r e b b e a c c u s a t o d i o m i c i d i o p r e t e r i n t e n z i o n a l e , l o s t e s s o r e a t o i m p u t a t o a l l a d o n n a c h e s i t r o v a i n c a r c e r e d a l u n e d ì s e r a . I e r i , d u r a n t e l ' i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a , A i e l l o h a d e t t o c h e l a s e r a p r i m a d e l l a m o r t e d i B e a t r i c e a v e v a p a s s a t o l a n o t t e n e l l ' a b i t a z i o n e d e l c o m p a g n o . I l g i p M a s s i m i l i a n o B o t t i , p u r n o n c o n v a l i d a n d o l ' a r r e s t o d e l l a d o n n a h a d i s p o s t o i l c a r c e r e p e r p e r i c o l o d i i n q u i n a m e n t o d e l l e p r o v e .