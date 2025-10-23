R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S a r à u n e v e n t o r i c c o d i c o n t e n u t i s o l i d i e a t t u a l i c h e r i f l e t t o n o l e t e m a t i c h e a f f r o n t a t e q u o t i d i a n a m e n t e d a g l i a n e s t e s i s t i r i a n i m a t o r i : a r g o m e n t i t e c n i c i s p e c i f i c i , m a a n c h e m o l t e n o v i t à . P a r l e r e m o d i n u o v e t e c n o l o g i e , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t e l e m e d i c i n a e , i n p a r t i c o l a r e , d e i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i c h e p e r m e t t o n o d i m o n i t o r a r e i p a z i e n t i a n c h e a l d i f u o r i d e l l ' o s p e d a l e " . C o s ì E l e n a B i g n a m i , p r e s i d e n t e S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a e d e l d o l o r e , n e l l a p r i m a g i o r n a t a d e l 7 9 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i a a r t i i n c o r s o a R o m a f i n o a l 2 5 o t t o b r e , r i c o r d a c h e s i s o n o g i à r e g i s t r a t e " 2 . 9 0 0 p e r s o n e a l l ' I C a r e 2 0 2 5 e c h e l e i s c r i z i o n i s o n o a n c o r a a p e r t e , c o n n u o v e a d e s i o n i c h e c o n t i n u a n o a d a r r i v a r e " . L e n u o v e t e c n o l o g i e p o r t a t e a l l ' a t t e n z i o n e d e l l a p l a t e a d i s p e c i a l i s t i d i I C a r e 2 0 2 5 " r a p p r e s e n t a n o u n g r a n d e p a s s o a v a n t i - s o t t o l i n e a B i g n a m i - p e r c h é c o n s e n t o n o d i r e g i s t r a r e i p a r a m e t r i v i t a l i d e i p a z i e n t i e d i s e g u i r e l a l o r o c o n d i z i o n e d i s a l u t e d i r e t t a m e n t e d a c a s a . P e r n o i s i t r a t t a d i u n a s v o l t a f o n d a m e n t a l e : p o t r e m o g a r a n t i r e u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o a n c h e d o p o l e d i m i s s i o n i , m i g l i o r a n d o c o s ì l ' a s s i s t e n z a e l a l o r o q u a l i t à d e l l a v i t a " . L a p r e s i d e n t e d i S i a a r t i e s p r i m e g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a p a r t e c i p a z i o n e e p e r l ' o f f e r t a f o r m a t i v a d e l c o n v e g n o . " S o n o p e r n o i a s p e t t i c e n t r a l i . S i a a r t i - r i m a r c a - t i e n e m o l t i s s i m o a l l ' a g g i o r n a m e n t o d e i p r o p r i s o c i e d e g l i a n e s t e s i s t i , e s i a m o q u i a R o m a p e r o f f r i r e a t u t t i u n c o n g r e s s o d i g r a n d e v a l o r e " .