( A d n k r o n o s ) - N e l q u a r t o e p i s o d i o d i " S t a t e s i c u r i " , i l v o d c a s t A d n k r o n o s s u l l a s i c u r e z z a c h e c a m b i a , E m a n u e l a M a r i ( R e g i o n e L a z i o ) , M a r c o M i g n u c c i ( A s s i v – I t a l p o l ) e A l e s s a n d r o M a n f r e d i n i ( A 2 a , A i p s a ) r a c c o n t a n o t r e t a s s e l l i d e l l a s t e s s a a r c h i t e t t u r a : p o t e r i s a n z i o n a t o r i a l l e g u a r d i e g i u r a t e s u i m e z z i p u b b l i c i , r e g i a r e g i o n a l e s u l l e t e l e c a m e r e , i n t e g r a z i o n e t r a p r e s i d i o f i s i c o e d i f e s a d i g i t a l e n e l l e u t i l i t y c o n f o r m a z i o n e c a p i l l a r e e c a m p a g n e m e n s i l i a n t i - p h i s h i n g . O b i e t t i v o : u n g i o c o d i s q u a d r a p u b b l i c o - p r i v a t o c h e a u m e n t i l a s i c u r e z z a r e a l e e p e r c e p i t a . N e l L a z i o è a r r i v a t a u n a " p i c c o l a r i v o l u z i o n e " p e r i l t r a s p o r t o p u b b l i c o : l ’ e m e n d a m e n t o p r e s e n t a t o d a E m a n u e l a M a r i e a p p r o v a t o d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e c o n s e n t e a l l e g u a r d i e g i u r a t e d i e l e v a r e s a n z i o n i a c h i v i a g g i a s e n z a t i t o l o . " O g g i p u ò f a r e q u a l c o s a " , s p i e g a M a r i , s u p e r a n d o " l a f a m o s a s c e n a d e l s a l t o d e l t o r n e l l o " . L a n o r m a è p e n s a t a " i n c h i a v e G i u b i l e o " e o r a s i t r a d u c e i n t a v o l i t e c n i c i c o n A s t r a l , C o t r a l e A t a c p e r m e t t e r l a " a t e r r a " a n c h e c o n s q u a d r e m i s t e t r a p e r s o n a l e i n t e r n o e d e s t e r n o . " N e l l a v i t a v i n c e i l g i o c o d i s q u a d r a " , d i c e l a c o n s i g l i e r a , s o t t o l i n e a n d o l ’ e f f e t t o a t t e s o s u l l a s i c u r e z z a p e r c e p i t a d e g l i u t e n t i . L a s t e s s a R e g i o n e s t a i n v e s t e n d o s u u n a r e g i a u n i c a d e l l e t e l e c a m e r e : t a n t i C o m u n i h a n n o s i s t e m i e t e r o g e n e i e " n o n e s i s t e u n c e n t r o d i r a c c o l t a d a t i u n i v o c o " . L a s f i d a è " a m b i z i o s a " , p e r c h é i d i s p o s i t i v i s o n o s p e s s o " n o n c o m p a t i b i l i t r a l o r o " , m a l ’ o b i e t t i v o è i n t e g r a z i o n e c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e u n s e r v i z i o " s e m p r e p i ù c o m p l e t o " s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . D a l l a t o d e l l e i m p r e s e d e l l a s i c u r e z z a , M a r c o M i g n u c c i i n q u a d r a l a r i f o r m a n e l s o l c o d e l l a s i c u r e z z a s u s s i d i a r i a , " p a r t e n a r i a t o p u b b l i c o - p r i v a t o " c h e c o n s e n t e a g l i i s t i t u t i d i v i g i l a n z a d i c o n t r i b u i r e i n m o d o " p i ù q u a l i f i c a t o " . I l p o t e r e s a n z i o n a t o r i o r i c h i e d e f o r m a z i o n e s p e c i f i c a — n o n s o l o t e c n i c a , a n c h e d i g e s t i o n e d e l l e p e r s o n e p e r p r e v e n i r e c r i t i c i t à a b o r d o . S u l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , l a v i g i l a n z a è o r m a i i n t e g r a t a u o m o - t e c n o l o g i a : s i p a r t e d a u n r i s k a s s e s s m e n t c o n i c l i e n t i e s i c o m b i n a n o d r o n i , r o b o t - c a n e e a n a l i s i p r e d i t t i v a c o n o p e r a t o r i c e r t i f i c a t i n e i c e n t r i d i c o n t r o l l o . P e r l e u t i l i t y , l a f r o n t i e r a è l ’ i n t e g r a z i o n e f i s i c o - d i g i t a l e . A l e s s a n d r o M a n f r e d i n i ( A 2 a ) , a p p e n a r i c o n f e r m a t o a l l a g u i d a d i A i p s a , r i c o r d a c h e l a m i n a c c i a è i b r i d a : d a l l ’ U c r a i n a a G a z a g l i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i h a n n o a n t i c i p a t o o a c c o m p a g n a t o c r i s i s u l t e r r e n o , i n c l u s e l e v i o l a z i o n i d e i s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a . " O g g i n o n f a c c i a m o p i ù q u e s t a d i f f e r e n z a t r a s i c u r e z z a f i s i c a e s i c u r e z z a l o g i c a " , s e r v o n o p r e s ì d i e n d - t o - e n d e u n a s e c u r i t y c h e l a v o r i " a s t r e t t o c o n t a t t o c o n l e p e r s o n e " , a p a r t i r e d a l l a v a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o i n s i e m e a i r e p a r t i o p e r a t i v i . L a p a r o l a - c h i a v e è c u l t u r a . I n A 2 a " a b b i a m o 1 4 . 0 0 0 d i p e n d e n t i , l a q u a s i t o t a l i t à d i g i t a l i z z a t i " : p e r q u e s t o l a f o r m a z i o n e n o n è s o l o p e r c h i s i o c c u p a d i d i f e n d e r e l ' a z i e n d a d a g l i a t t a c c h i , m a r i g u a r d a t u t t a l a p o p o l a z i o n e a z i e n d a l e , i n m o d o c o n t i n u o , c o n c a m p a g n e m e n s i l i a n t i - p h i s h i n g , p i l l o l e v i d e o e p o d c a s t b r e v i , o l t r e a e s e r c i t a z i o n i p e r t e s t a r e p r o c e d u r e e s e c u r i t y c o n t r o l r o o m a t t i v a h 2 4 . " L a s e c u r i t y n o n è u n ' o r g a n i z z a z i o n e c h e l a v o r a i n m a n i e r a s e g r e t a " , c h i a r i s c e M a n f r e d i n i : è u n l a v o r o c o r a l e , v i c i n o a l l e p e r s o n e , p e r g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i e s s e n z i a l i .