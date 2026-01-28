M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n p a s s a t o , a l f a l l i m e n t o d e l t r a t t a m e n t o c h e m i o - i m m u n o t e r a p i c o d i p r i m a l i n e a i p a z i e n t i c o n l i n f o m a n o n a v e v a n o m o l t e r i s o r s e t e r a p e u t i c h e e q u e l l e d i s p o n i b i l i n o n s e m p r e g a r a n t i v a n o r i s u l t a t i s o d d i s f a c e n t i . C o n l a r i m b o r s a b i l i t à i n s e c o n d a l i n e a d i l i s o - c e l a v r a n n o s i c u r a m e n t e u n a f r e c c i a i n p i ù a l l o r o a r c o c h e p o t r à g a r a n t i r e a n c h e u n a r i s p o s t a e f f i c a c e e d u r a t u r a i n u n a f a s e p r e c o c e d e l t r a t t a m e n t o , q u a n d o l e r i s o r s e f i s i c h e e l e c o n d i z i o n i c l i n i c h e d e l p a z i e n t e n o n s o n o c o m p r o m e s s e c o m e n e l l e l i n e e s u c c e s s i v e . P o t r e b b e s i g n i f i c a r e v i v e r e p i ù a l u n g o , m a a n c h e v i v e r e m e g l i o " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o B i g a g l i , s e n i o r m e d i c a l d i r e c t o r d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a , p a r t e c i p a n d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a l l a f a r m a c e u t i c a p e r a p p r o f o n d i r e i p r o g r e s s i n e l l a c u r a d e i l i n f o m i . L i s o - c e l è g i à d i s p o n i b i l e i n I t a l i a d a g i u g n o 2 0 2 4 p e r i p a z i e n t i i n r e c i d i v a o r e f r a t t a r i a l t r a t t a m e n t o d o p o d u e o p i ù l i n e e d i t e r a p i a s i s t e m i c a . " I l p a s s a g g i o d a l l a t e r z a a l l a s e c o n d a l i n e a , i n t e r m i n i d i r i m b o r s a b i l i t à p e r l i s o - c e l , p e r m e t t e u n a c c e s s o i m m e d i a t o a q u e s t o f a r m a c o i n t u t t e l e r e g i o n i d ' I t a l i a . S a p p i a m o c h e c i p o s s o n o e s s e r e d e l l e d i f f e r e n z e t r a l e r e g i o n i " , r i c o r d a B i g a g l i . D i f f e r e n z e c h e p o s s o n o p o r t a r e a r i t a r d i " c h e i n q u e s t a p a t o l o g i a p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a , a n c h e i n t e r m i n i d i o u t c o m e f i n a l e " , s o t t o l i n e a . L i s o - c e l è " u n a C a r - T p e r p a z i e n t i c h e f a l l i s c o n o i l t r a t t a m e n t o c h e m i o - i m m u n o t e r a p i c o i n p r i m a l i n e a o c h e h a n n o u n a r e c i d i v a e n t r o 1 2 m e s i d a l l a f i n e d e l t r a t t a m e n t o c h e m i o - i m m u n o t e r a p i c o d i p r i m a l i n e a p e r l e f o r m e a g g r e s s i v e d i l i n f o m a " , s p i e g a B i g a g l i . L a r i m b o r s a b i l i t à i n s e c o n d a l i n e a r a p p r e s e n t a " u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t i s s i m o p r i m a d i t u t t o p e r i p a z i e n t i , m a a n c h e p e r i c l i n i c i c h e l i a c c o m p a g n a n o g i o r n a l m e n t e n e l l a l o t t a c o n t r o q u e s t e f o r m e a g g r e s s i v e d e l l i n f o m a " , e v i d e n z i a . " U n t r a g u a r d o s i g n i f i c a t i v o a n c h e p e r B r i s t o l M y e r s S q u i b b - r i m a r c a B i g a g l i - c h e è d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l t r a s f o r m a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e g r a v i c o m e q u e s t e a t t r a v e r s o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . Q u e s t a d e l l e C a r - T è u n a d e l l e s i t u a z i o n i p i ù i n n o v a t i v e i n t e r m i n i d i i m m u n o t e r a p i a p e r s o n a l i z z a t a . E v i d e n t e m e n t e n o n l o è s o l o p e r n o i , m a l o è a n c h e p e r A i f a ( l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ) p e r c h é h a r i c o n o s c i u t o l ' i n n o v a t i v i t à t e r a p e u t i c a p i e n a i n q u e s t a i n d i c a z i o n e . E q u e s t o s i g n i f i c a d u e c o s e : r i c o n o s c e r e i l v a l o r e c h e i l f a r m a c o p o r t a n e l l ' i t e r t e r a p e u t i c o e i l v a l o r e d e l l e p r o v e c h e h a p o r t a t o n e g l i s t u d i d i f a s e 3 . U n a s p e t t o a s s o l u t a m e n t e i m p o r t a n t e - c o n c l u d e - v i s t o c h e B r i s t o l M y e r s S q u i b b c o n t i n u e r à i l p r o p r i o i m p e g n o p e r r e n d e r e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a n o n s o l t a n t o f r u i b i l e , m a a n c h e i m m e d i a t a m e n t e a t t u a b i l e p e r t u t t i i p a z i e n t i " .