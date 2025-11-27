R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i m p e g n o i n e m a t o l o g i a d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b è l u n g o v e n t ’ a n n i , d u r a n t e i q u a l i a b b i a m o c o s t r u i t o u n a l e a d e r s h i p b a s a t a s u 3 p i l a s t r i : l ' e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c o m u n i t à c l i n i c a e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e l ' a t t e n z i o n e c o n t i n u a a l l e e s i g e n z e d i c h i v i v e c o n m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e . Q u e s t o i m p e g n o h a f a t t o d i n o i u n l e a d e r i n e m a t o l o g i a . I n q u e s t a a r e a t e r a p e u t i c a a b b i a m o t a n t e a l t r e m o l e c o l e i n s v i l u p p o e a l t r e t t a n t e n u o v e i n d i c a z i o n i , c o m e a p p e n a a v v e n u t o p e r l u s p a t e r c e p t " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o B i g a g l i , d i r e t t o r e m e d i c o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a , c o m m e n t a n d o , i n u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a , l ’ e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à l u s p a t e r c e p t a n c h e p e r i p a z i e n t i a d u l t i c o n a n e m i a d i p e n d e n t e d a t r a s f u s i o n i d i s a n g u e , d o v u t a a s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o e i n t e r m e d i o . S i t r a t t a d e l l ' u n i c a t e r a p i a a d e s s e r s i d i m o s t r a t a s u p e r i o r e r i s p e t t o a e p o e t i n a a l f a , c h e p e r q u a r a n t ’ a n n i h a r a p p r e s e n t a t o l o s t a n d a r d d i c u r a . C o n l ’ e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d i A i f - A g e n z i a d e l f a r m a c o , l u s p a t e r c e p t d i v e n t a l a n u o v a t e r a p i a d i p r i m a l i n e a i n q u e s t i p a z i e n t i . Q u e s t o i m p e g n o , " c i h a p e r m e s s o d i r i d i s e g n a r e i l p a r a d i g m a t e r a p e u t i c o i n t a n t e m a l a t t i e g r a v i e m a t o l o g i c h e - c o n t i n u a B i g a g l i - c o m e l e l e u c e m i e , i l i n f o m i , i l m i e l o m a m u l t i p l o - p e r i l q u a l e a b b i a m o r e c e n t e m e n t e c o m m e r c i a l i z z a t o l a p r i m a t e r a p i a C a r - T - l e b e t a t a l a s s e m i e e l e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e " . A l l a l u c e d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i , " i l f u t u r o s a r à r i c c o d i n u o v e m o l e c o l e e i n d i c a z i o n i - c o n c l u d e - p e r c h é s v i l u p p a t e t e n e n d o s e m p r e p r e s e n t i l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e , c e r c a n d o d i m i g l i o r a r n e l a q u a l i t à d i v i t a e l a s o p r a v v i v e n z a e c o n t i n u a n d o , a l t e m p o s t e s s o , a c o l l a b o r a r e c o n i c l i n i c i e c o n l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i " .