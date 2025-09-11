V i l n i u s , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l g o v e r n o d e l p r e s i d e n t e b i e l o r u s s o A l e x a n d e r L u k a s h e n k o h a l i b e r a t o 5 2 p r i g i o n i e r i p o l i t i c i . L o h a r e s o n o t o s u X i l p r e s i d e n t e l i t u a n o G i t a n a s N a u s e d a , a t t r i b u e n d o i l m e r i t o d i a v e r n e o t t e n u t o i l r i l a s c i o a g l i s f o r z i d e l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p . " O g g i 5 2 p r i g i o n i e r i h a n n o a t t r a v e r s a t o s a n i e s a l v i i l c o n f i n e l i t u a n o d a l l a B i e l o r u s s i a " , h a s c r i t t o N a u s e a d a s u X , p r e c i s a n d o c h e f r a i p r i g i o n i e r i l i b e r a t i v i s o n o s e i l i t u a n i . " S o n o p r o f o n d a m e n t e g r a t o a g l i S t a t i U n i t i , e p e r s o n a l m e n t e a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , p e r i l o r o c o n t i n u i s f o r z i p e r l i b e r a r e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i " .