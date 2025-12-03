R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i a n n i S e s s a n t a b a s t a v a n o 1 0 0 m e t r i d i p r o f o n d i t à p e r f a r p e n s a r e a u n a c o n d i z i o n e d i p i e n a s i c u r e z z a . O g g i n o n è p i ù c o s ì ” . L o h a a f f e r m a t o G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o , C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e , n e l s u o i n t e r v e n t o a l p a n e l d e d i c a t o a l l a s i c u r e z z a d e l l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a , n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , o s p i t a t a n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i ' S a l v o D ’ A c q u i s t o ' , a R o m a . B e r u t t i B e r g o t t o h a s p i e g a t o c o m e l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a a b b i a r e s o v u l n e r a b i l i i n f r a s t r u t t u r e u n t e m p o c o n s i d e r a t e p r o t e t t e . “ A b b i a m o c o l l o c a t o n e i f o n d a l i m a r i n i l e n o s t r e d o r s a l i d i c o m u n i c a z i o n e , l e r e t i e n e r g e t i c h e e p e r f i n o i d a t a c e n t e r p r o g e t t a t i p e r r i d u r r e i c o s t i d i r a f f r e d d a m e n t o ” , h a a g g i u n t o . B e r u t t i B e r g o t t o h a r i c o r d a t o c h e a t t i v i t à a p p a r e n t e m e n t e o r d i n a r i e , c o m e p e s c a e a n c o r a g g i , r a p p r e s e n t a n o l a p r i n c i p a l e c a u s a d i d a n n e g g i a m e n t o d e i c a v i s o t t o m a r i n i , “ m a i n q u e s t e s t a t i s t i c h e c ’ è g i à u n 1 0 % d i c a s i c h e n o n s i s a b e n e c o m e i n t e r p r e t a r e e c h e p o t r e b b e r o i n d i c a r e e p i s o d i d i s a b o t a g g i o ” . D a q u i l a n e c e s s i t à d i u n a c a p a c i t à o p e r a t i v a i n t e g r a t a c h e u n i s c a s e n s o r i , m e z z i s u b a c q u e i e c e n t r i d i c o m a n d o i n u n ’ u n i c a r e t e i n f o r m a t i v a : “ L a p r i o r i t à è i n t e r c o n n e t t e r e t u t t i i s i s t e m i , m i l i t a r i e c i v i l i , c h e o p e r a n o n e l m o n d o s u b a c q u e o ” . I l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e h a i l l u s t r a t o a n c h e l ’ o p e r a z i o n e ' F o n d a l i S i c u r i ' , d e f i n e n d o l a “ l ’ e l e m e n t o a b i l i t a n t e d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a ” , p e r c h é c o o r d i n a a s s e t t i m i l i t a r i , o p e r a t o r i i s t i t u z i o n a l i e a t t o r i c o m m e r c i a l i i n u n a r e t e d i s o r v e g l i a n z a a v a n z a t a . C e n t r a l e a n c h e i l r u o l o d e l P o l o N a z i o n a l e d e l l a D i m e n s i o n e S u b a c q u e a : “ I n d u e a n n i h a e m e s s o o l t r e 2 0 b a n d i , c o i n v o l g e n d o p i ù d i 2 5 0 r e a l t à , t r a g r a n d i i n d u s t r i e , P M I , u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a ” . T r a l e a t t i v i t à p i ù i n n o v a t i v e , B e r u t t i B e r g o t t o h a c i t a t o i p r o g e t t i p e r s f r u t t a r e i c a v i s o t t o m a r i n i c o m e s e n s o r i : “ I c a v i p e r t e l e c o m u n i c a z i o n i p o s s o n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i d i m o n i t o r a g g i o , c a p a c i d i s e g n a l a r e a n o m a l i e , t r a c c i a r e m o v i m e n t i o p e r f i n o f o r n i r e p r e a v v i s i d i t s u n a m i ” .