R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C a s s a z i o n e h a f i n a l m e n t e c h i a r i t o c i ò c h e p e r l a c o m u n i t à d i F o r z a I t a l i a e p e r t u t t e l e p e r s o n e d i b u o n s e n s o è s e m p r e s t a t o e v i d e n t e : n o n è m a i e s i s t i t o a l c u n l e g a m e t r a S i l v i o B e r l u s c o n i , M a r c e l l o D e l l ’ U t r i e C o s a n o s t r a . A n c h e s e n e s s u n a s e n t e n z a p u r t r o p p o p o t r à r e s t i t u i r e a l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i i l t e m p o e l a s e r e n i t à c h e g l i s o n o s t a t i s o t t r a t t i p e r a n n i , s u l l a b a s e d i t e o r e m i g i u d i z i a r i t a n t o i n f o n d a t i q u a n t o i d e o l o g i c i , f i n a l m e n t e s i m e t t e l a p a r o l a f i n e a u n a l u n g a p e r s e c u z i o n e p o l i t i c a e g i u d i z i a r i a . C o n q u e s t a p r o n u n c i a s i r e n d e g i u s t i z i a n o n s o l o a l l a s u a m e m o r i a m a a n c h e a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o s e m p r e c r e d u t o i n l u i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n .