R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l g i o r n o d e l s u o c o m p l e a n n o , i l p e n s i e r o c o r r e a l p r e s i d e n t e S i l v i o B e r l u s c o n i . S o n o g i à p a s s a t i p i ù d i d u e a n n i d a l l a s u a s c o m p a r s a , m a i s u o i i n s e g n a m e n t i c o n t i n u a n o a v i v e r e t r a n o i : n e l l e i d e e , n e l l a f o r z a d e l s u o e s e m p i o , n e l l ’ e n e r g i a c h e h a s a p u t o t r a s m e t t e r e a m i l i o n i d i i t a l i a n i . L a s u a v i s i o n e , l a s u a p a s s i o n e e i l s u o a m o r e p e r l ’ I t a l i a c o n t i n u a n o a d i s p i r a r e o g n i g i o r n o c h i c r e d e n e l b e n e e n e l l a l i b e r t à . B u o n c o m p l e a n n o , p r e s i d e n t e " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a .