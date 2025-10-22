Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi era il nostro presidente donore, uno dei fondatori della Dc, oggi Democrazia cristiana con Rotondi. Ci ha guidato per venti anni con passione, dedizione, tolleranza. Ci ha rispettato anche quando avevamo unopinione diversa da lui. Sarà per sempre il nostro presidente donore, oggi la Cassazione ristabilisce una verità storica e pone fine a un incubo. Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi.