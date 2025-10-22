R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D o p o a n n i d i a c c u s e i n f o n d a t e , m e n z o g n e , p r o c e s s i i n g i u s t i e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i p o l i t i c h e , l a C o r t e d i C a s s a z i o n e r i p o r t a l a s t o r i a s u u n p i a n o d i r e a l t à e d i v e r i t à . N o n c ' è m a i s t a t o a l c u n l e g a m e t r a i l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i e C o s a n o s t r a . N é m a i a v r e b b e p o t u t o e s s e r c i , d a l m o m e n t o c h e i G o v e r n i B e r l u s c o n i s o n o s e m p r e s t a t i i n p r i m a l i n e a n e l l a l o t t a a o g n i f o r m a d i c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . P u r t r o p p o l a p a r o l a f i n e s u q u e s t a v i c e n d a l u n g a e d o l o r o s a a r r i v a t r o p p o t a r d i , c o n f e r m a n d o c i ò c h e e r a e v i d e n t e a t u t t i : n o n c ' è s t a t a a l c u n a o m b r a s u u n a s t o r i a p o l i t i c a , q u e l l a d i B e r l u s c o n i e F o r z a I t a l i a , f a t t a d i g r a n d i s u c c e s s i e d i o b i e t t i v i r a g g i u n t i s e m p r e e s o l o n e l l ' i n t e r e s s e d e l l ' I t a l i a e d e g l i i t a l i a n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .