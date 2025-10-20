Milano, 20 ott. (Adnkronos) - È stata costituita la Fondazione Barbara Berlusconi, con sede a Milano. La Fondazione nasce da un principio cardine: la libertà dellindividuo come diritto naturale e inalienabile. Un principio che guida soprattutto due filoni di intervento: educazione e cultura.Sul fronte educativo, la Fondazione riafferma la libertà delle famiglie e dei loro figli a ricevere uneducazione libera, personalizzata coerente con i propri valori e inclinazioni. Su questo principio saranno realizzati convegni, ricerche e i progetti mirati. Un focus centrale sarà, poi, dedicato alla sensibilizzare l opinione pubblica sullabuso precoce di smartphone e social media. Nel campo culturale, la Fondazione intende sostenere le eccellenze artistiche italiane. Si propone di rimettere al centro dellagenda pubblica e privata lunicità della nostra cultura, sostenendo anche quelle realtà virtuose spesso dimenticate o marginalizzate. Infine, la Fondazione promuoverà anche convegni, premi, osservatori e iniziative divulgative su temi economici, per contribuire a formare una nuova generazione consapevole del valore della libertà individuale ed economica. La Fondazione ha già deliberato tre iniziative: 1-Aiutare ragazzi con disturbi dellapprendimento attraverso le attività di sostegno che si svolgono in collaborazione con l impresa sociale Ver. 2-Sostenere con convinzione il progetto Patto per la grande Brera, unoperazione culturale strategica non solo per Milano, ma per lItalia. 3- In collaborazione con una prestigiosa scuola inglese promuovere uno studio internazionale sullimpatto dei telefonini e i social sugli adolescenti. Barbara Berlusconi, e da anni impegnata nel sostegno di attività sociali e culturali. Attualmente è amministratore di H14, membro del consiglio di amministrazione della Scala e comproprietaria di gallerie di arte contemporanea presenti a Milano e a Londra.