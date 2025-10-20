M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a c o s t i t u i t a l a F o n d a z i o n e B a r b a r a B e r l u s c o n i , c o n s e d e a M i l a n o . L a F o n d a z i o n e n a s c e d a u n p r i n c i p i o c a r d i n e : l a l i b e r t à d e l l ’ i n d i v i d u o c o m e d i r i t t o n a t u r a l e e i n a l i e n a b i l e . U n p r i n c i p i o c h e g u i d a s o p r a t t u t t o d u e f i l o n i d i i n t e r v e n t o : e d u c a z i o n e e c u l t u r a . S u l f r o n t e e d u c a t i v o , l a F o n d a z i o n e r i a f f e r m a l a l i b e r t à d e l l e f a m i g l i e e d e i l o r o f i g l i a r i c e v e r e u n ’ e d u c a z i o n e l i b e r a , p e r s o n a l i z z a t a c o e r e n t e c o n i p r o p r i v a l o r i e i n c l i n a z i o n i . S u q u e s t o p r i n c i p i o s a r a n n o r e a l i z z a t i c o n v e g n i , r i c e r c h e e i p r o g e t t i m i r a t i . U n f o c u s c e n t r a l e s a r à , p o i , d e d i c a t o a l l a s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l ’ a b u s o p r e c o c e d i s m a r t p h o n e e s o c i a l m e d i a . N e l c a m p o c u l t u r a l e , l a F o n d a z i o n e i n t e n d e s o s t e n e r e l e e c c e l l e n z e a r t i s t i c h e i t a l i a n e . S i p r o p o n e d i r i m e t t e r e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a p u b b l i c a e p r i v a t a l ’ u n i c i t à d e l l a n o s t r a c u l t u r a , s o s t e n e n d o a n c h e q u e l l e r e a l t à v i r t u o s e s p e s s o d i m e n t i c a t e o m a r g i n a l i z z a t e . I n f i n e , l a F o n d a z i o n e p r o m u o v e r à ’ a n c h e c o n v e g n i , p r e m i , o s s e r v a t o r i e i n i z i a t i v e d i v u l g a t i v e s u t e m i e c o n o m i c i , p e r c o n t r i b u i r e a f o r m a r e u n a n u o v a g e n e r a z i o n e c o n s a p e v o l e d e l v a l o r e d e l l a l i b e r t à i n d i v i d u a l e e d e c o n o m i c a . L a F o n d a z i o n e h a g i à d e l i b e r a t o t r e i n i z i a t i v e : 1 - A i u t a r e r a g a z z i c o n d i s t u r b i d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o a t t r a v e r s o l e a t t i v i t à d i s o s t e g n o c h e s i s v o l g o n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ i m p r e s a s o c i a l e “ V e r ” . 2 - S o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e i l p r o g e t t o “ P a t t o p e r l a g r a n d e B r e r a ” , u n ’ o p e r a z i o n e c u l t u r a l e s t r a t e g i c a n o n s o l o p e r M i l a n o , m a p e r l ’ I t a l i a . 3 - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n u n a p r e s t i g i o s a s c u o l a i n g l e s e p r o m u o v e r e u n o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ i m p a t t o d e i t e l e f o n i n i e i s o c i a l s u g l i a d o l e s c e n t i . B a r b a r a B e r l u s c o n i , e ’ d a a n n i i m p e g n a t a n e l s o s t e g n o d i a t t i v i t à s o c i a l i e c u l t u r a l i . A t t u a l m e n t e è a m m i n i s t r a t o r e d i H 1 4 , m e m b r o d e l c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a S c a l a e c o m p r o p r i e t a r i a d i g a l l e r i e d i a r t e c o n t e m p o r a n e a p r e s e n t i a M i l a n o e a L o n d r a .