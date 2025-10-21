R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o s u l q u o t i d i a n o ' I l F o g l i o ' c h e u n a r e c e n t e s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e h a e s c l u s o o g n i l e g a m e t r a S i l v i o B e r l u s c o n i , M a r c e l l o D e l l ’ U t r i e C o s a n o s t r a . S i t r a t t a d i u n a p r o n u n c i a n e t t a , c h e c o n f e r m a c i ò c h e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o e r i b a d i t o d a a n n i , d e n t r o e f u o r i i l p a r l a m e n t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I M a u r i z i o G a s p a r r i . " L a d e c i s i o n e d e l l a S u p r e m a C o r t e s m e n t i s c e r i c o s t r u z i o n i f a n t a s i o s e e s t r u m e n t a l i c h e p e r t r o p p o t e m p o h a n n o a l i m e n t a t o u n a n a r r a z i o n e f a z i o s a , c o s t r u i t a a d a r t e p e r g e t t a r e d i s c r e d i t o s u F o r z a I t a l i a e s u l s u o f o n d a t o r e . Q u e s t a s e n t e n z a t o g l i e o g n i a l i b i a c h i , q u o t i d i a n a m e n t e , u t i l i z z a q u e s t e t e s i a s s u r d e c o m e a r m a d i p r o p a g a n d a p o l i t i c a , g i o r n a l i s t i c a e g i u d i z i a r i a " , c o n c l u d e .