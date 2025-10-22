R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d i C a s s a z i o n e m e t t e l a p a r o l a f i n e a d e c e n n i d i s p e c u l a z i o n i e f a l s i t à : n o n è m a i e s i s t i t o a l c u n l e g a m e t r a S i l v i o B e r l u s c o n i , M a r c e l l o D e l l ’ U t r i e C o s a n o s t r a . U n a s e n t e n z a d e f i n i t i v a c h e s m e n t i s c e , u n a v o l t a p e r t u t t e , l e t e o r i e u s a t e p e r i n f a n g a r e i l f o n d a t o r e d i F o r z a I t a l i a " . L o a f f e r m a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a . " P e r a n n i , c e r t i p a l a d i n i d e l m o r a l i s m o g i u d i z i a r i o - a g g i u n g e - h a n n o c o s t r u i t o c a r r i e r e , f o r t u n e p o l i t i c h e e m e d i a t i c h e s u l l a c r i m i n a l i z z a z i o n e d i u n a v v e r s a r i o . O g g i l a v e r i t à r i s t a b i l i t a c o n f e r m a c i ò c h e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o : B e r l u s c o n i h a c o m b a t t u t o l a m a f i a , a n c h e c o n p r o v v e d i m e n t i c o n c r e t i c o m e i l 4 1 - b i s , i l c a r c e r e d u r o p e r i m a f i o s i , e l ’ i n a s p r i m e n t o d e l l e m i s u r e p a t r i m o n i a l i c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . C ’ è a m a r e z z a p e r u n a p e r s e c u z i o n e c h e h a c o l p i t o n o n s o l o u n u o m o , m a u n i n t e r o p r o g e t t o p o l i t i c o . M a c i ò c h e c o n t a d a v v e r o è l a s u a e r e d i t à : p i ù v i v a c h e m a i , p i ù f o r t e d i c h i h a p r o v a t o a c o l p i r l a c o n l e a r m i d e l f a n g o . F o r z a I t a l i a c o n t i n u e r à a p o r t a r e a v a n t i l a s u a v i s i o n e , c o n o r g o g l i o e d e t e r m i n a z i o n e " .