R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i l v i o B e r l u s c o n i m a n c a , i n u n ’ i n t e n s i t à p a r i a l l a g r a n d e z z a d e l l a s u a f i g u r a . E ’ s t a t o i l l e a d e r c h e p i ù d i t u t t i h a s a p u t o i n t e r p r e t a r e l a n e c e s s i t à d i c a m b i a m e n t o , s e n z a m a i t e m e r l o . H a i n c i s o l a p a r o l a ‘ l i b e r t à ’ n e l m o d o d i f a r e i m p r e s a , n e l l ’ i m m a g i n a r i o , n e l l a p o l i t i c a . N o n h a m a i f a t t o m a n c a r e l a s u a v i c i n a n z a a c h i g l i s t a v a i n t o r n o " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " I r r a d i a v a l ’ e s e m p i o p i ù c o r a g g i o s o n e l c r e d e r e i n c i ò c h e s i f a , n e l l ’ i n d i v i d u a r e g l i o b i e t t i v i p i ù a m b i z i o s i . E ’ i l s e n s o q u e l l ’ e r e d i t à u m a n a , p o l i t i c a , c u l t u r a l e c h e o g g i i n F o r z a I t a l i a a b b i a m o r a c c o l t o e p o r t i a m o a v a n t i . P e r q u e s t o n e l l a g i o r n a t a o d i e r n a , 2 9 s e t t e m b r e , g u a r d i a m o c o n e n o r m e r i c o n o s c e n z a a q u e l l a c h e è s t a t a u n a g r a n d e s t o r i a i t a l i a n a : g i à o g g i u n m o d e l l o p e r t a n t i , l o s a r à a n c o r a n e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e ” , c o n c l u d e .