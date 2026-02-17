M i l a n o , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e m a c a l d o d i q u e s t i m e s i è l a s c a r s i t à d i o f f e r t a p e r q u a n t o r i g u a r d a l e m e m o r i e R A M , d o v u t a a l l ' a u m e n t o d i d o m a n d a d a p a r t e d e l l e b i g t e c h c h e s t a n n o i n v e s t e n d o s e m p r e d i p i ù n e l m e r c a t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . Q u e s t o , c o m e s e m p r e a c c a d e q u a n d o l a d o m a n d a s u p e r a l ' o f f e r t a , s t a s p i n g e n d o i c o s t i d e l l e c o m p o n e n t i s e m p r e p i ù i n a l t o e v e d i a m o d e i c o s t i a u m e n t a r e d i m e s e i n m e s e . P e r t a n t o , l a d o m a n d a c h e t u t t i s i s t a n n o p o n e n d o è : c o s a s u c c e d e r à a l m e r c a t o i t a l i a n o c o n q u e s t o a u m e n t o d e i c o s t i ? L a r i s p o s t a c h e c i s t i a m o d a n d o è c h e c i s a r à u n e f f e t t o n e g a t i v o s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i p r o d o t t o , s o p r a t t u t t o n e l l e f a s c e ‘ e n t r y l e v e l ’ d e l m e r c a t o , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i p r o d o t t i c o n s u m e r s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i p r o d o t t i g a m i n g ” . C o s ì L u c a B e n d a z z o l i , d i r e t t o r e B u s i n e s s c o n s u m e r I t a l i a e I b e r i a d i A c e r , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a d i c e l e b r a z i o n e d e i 5 0 a n n i d i A c e r a M i l a n o , c h e è s t a t o o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e l a v i s i o n e d e l l ’ a z i e n d a p e r i l p r o s s i m o f u t u r o . “ A b b i a m o a n c h e v i s t o , p e r ò , c h e d a s e m p r e i l c o n s u m a t o r e d e c i d e c h e p r o d o t t o a c q u i s t a r e i n b a s e a l b u d g e t c h e è d i s p o s t o a s p e n d e r e , q u i n d i n o n m o d i f i c a i l b u d g e t i n b a s e a l c o s t o d e l p r o d o t t o . C i ò f a s ì c h e c i s a r à u n a g r o s s a o p p o r t u n i t à p e r i l m e r c a t o C h r o m e b o o k , c h e a v r à m o l t o p i ù s p a z i o p e r c h é c i s a r à m o l t a m e n o c o n c o r r e n z a d i p r o d o t t i W i n d o w s n e l l a p a r t e b a s s a d e l m e r c a t o - s p i e g a B e n d a z z o l i - c i s a r à , p e r ò , u n a s c a r s i t à d i p r o d o t t o g a m i n g n e l l a f a s c i a i n t o r n o a i 1 0 0 0 e u r o , p e r c h é o g g i i c o s t i d e i c o m p o n e n t i n o n p e r m e t t o n o d i r i u s c i r e a o f f r i r e u n p r o d o t t o i n q u e l l a f a s c i a d i m e r c a t o ” . “ I l m i g l i o r a m e n t o t e c n o l o g i c o d e l l a c o n n e t t i v i t à f a s ì c h e l ' u t e n t e f i n a l e p o s s a r i p e n s a r e a l p r o p r i o m o d o d i a p p r o c c i a r s i a l l a t e c n o l o g i a , i n p a r t i c o l a r e a q u e l l a d e l p e r s o n a l c o m p u t e r - s o t t o l i n e a - F i n o a d o g g i s i è s e m p r e p e n s a t o c h e a u m e n t a r e l a c o n f i g u r a z i o n e e l e c o m p o n e n t i d e l p r o p r i o p c f o s s e l ' e v o l u z i o n e n a t u r a l e , p e r c h é n o n s i è m a i p r e s a i n c o n s i d e r a z i o n e l a p o s s i b i l i t à d i l a v o r a r e c o n u n p c m e n o c a r i c o d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e p e r f o r m a n c e , m a c h e p e r m e t t e s s e d i s a l v a r e i p r o p r i d a t i n e l C l o u d . Q u e s t a p o s s i b i l i t à è o f f e r t a , i n p a r t i c o l a r e , d a C h r o m e b o o k n e l m e r c a t o ” . “ A c e r è s t a t a u n o d e i p r i m i b r a n d a c r e d e r e i n q u e s t a n u o v a p o s s i b i l i t à d i a p p r o c c i a r s i a l l a p t o p , i n f a t t i s i a m o l e a d e r i n I t a l i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l m e r c a t o C h r o m e b o o k , e r i c o l l e g a n d o m i a l l a s c a r s i t à d e l m e r c a t o d e l l e c o m p o n e n t i d e l l e m e m o r i e , p e n s i a m o c h e q u e s t o s a r à u n m e r c a t o c h e c r e s c e r à m o l t o n e l f u t u r o e d a l e a d e r v o g l i a m o c o n t i n u a r e a m a n t e n e r e l a l e a d e r s h i p e q u e s t o c i a i u t e r à a c o n s o l i d a r e l a n o s t r a p o s i z i o n e n e l m e r c a t o i t a l i a n o ” , c o n c l u d e B e n d a z z o l i .