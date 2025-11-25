R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C i d e v e e s s e r e u n ' i n n o v a z i o n e e q u a e s o l i d a l e , a l t r i m e n t i l ' i n n o v a z i o n e f i n e a s e s t e s s a f a s o l o d a n n i . C e r c h i a m o d i i n v e s t i r e d i p i ù e d i e v i t a r e g l i s p r e c h i . E s e r i u s c i s s i m o a e v i t a r e t a n t e d i q u e l l e c o s e c h e , p u r t r o p p o , c o m p o r t a n o d e l l e s p e s e i n u t i l i , p o t r e m m o d a r e u n a f o r t e m a n o a l n o s t r o m e r a v i g l i o s o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e h a t a n t i d i f e t t i , m a è i n v i d i a t o d a t u t t i n e l m o n d o " . L o h a d e t t o R o c c o B e l l a n t o n e , p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) , a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t c h e f i n o a l 2 7 n o v e m b r e r i u n i s c e a d A r e z z o l a s a n i t à i t a l i a n a . A l l ' e v e n t o " h o s e n t i t o p a r l a r e d i c o l l a b o r a z i o n e l e a l e - h a s o t t o l i n e a t o B e l l a n t o n e - e d è p r o p r i o q u e s t o i l s e g r e t o . I n l i n e a d i m a s s i m a , i n u n o S t a t o e f f i c i e n t e i n c u i c i s i a n o l e R e g i o n i , b i s o g n e r e b b e a v e r e u n c o o r d i n a m e n t o c e n t r a l e , l a s c i a n d o a d e s s e l a c a p a c i t à g e s t i o n a l e " .