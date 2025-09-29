R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P a r l a r e d i p r e v e n z i o n e d a l l ' H i v n e l l e s c u o l e è u n p a s s o a v a n t i . N e l l ' i n c o n t r o d i o g g i a b b i a m o v i s t o l a p u n t a d e l l ' i c e b e r g , m a b i s o g n a a n c h e a i u t a r e l e p e r s o n e a e s s e r e p i ù c o n s a p e v o l i d e l l ' e s i s t e n z a d i q u e s t o t i p o d i m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e " . L o h a d e t t o l ' i n f e t t i v o l o g a R i t a B e l l a g a m b a , v i c e p r e s i d e n t e d i A n l a i d s L a z i o , a l l ' e v e n t o i s t i t u z i o n a l e c h e s i è s v o l t o o g g i a R o m a s u l t e m a ' H i v C a l l 2 0 2 5 - 2 0 2 6 - R e g i o n e L a z i o : n u o v e o p p o r t u n i t à d i g e s t i o n e e p r e v e n z i o n e , p e r l ’ e m e r g e n z a s a n i t a r i a s i l e n t e . Q u a l i p o l i t i c h e a l i v e l l o l o c a l e ? ' . " Q u a n d o f a c c i a m o l e z i o n i n e l l e s c u o l e - r a c c o n t a B e l l a g a m b a - v e d i a m o c h e s p e s s o i r a g a z z i h a n n o i n f o r m a z i o n i d i s t o r t e , m a g a r i p r e s e d a i s o c i a l ; i n a l t r i c a s i h a n n o p a u r a d i p a r l a r e c o i g e n i t o r i , s e h a n n o a v u t o u n r a p p o r t o a r i s c h i o . Q u a n d o s i a m o i n a u l a t r o v i a m o u n i n t e r e s s e e n o r m e p e r c h é i r a g a z z i s i a p r o n o e n o n h a n n o i l t i m o r e d i e s s e r e g i u d i c a t i " . G l i i n c o n t r i n e l l e s c u o l e s e r v o n o a n c h e p e r p r e s e n t a r e l e o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e d e l l a P r E p ( p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e ) . " N o i s p i e g h i a m o c o s a s o n o l a P r E p e l a P e p ( p r o f i l a s s i p o s t e s p o s i z i o n e ) - c o n t i n u a l ' e s p e r t a - P e r i r a g a z z i i l p r i m o s t e p è i l p r e s e r v a t i v o e m o l t i d i c o n o d i n o n u s a r l o p e r c h é s o n o c o s t o s i , a l t r i l o u s a n o m a l e . E ' p o i i m p o r t a n t e p a r l a r e n o n s o l o d i m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e e H i v , m a a n c h e d i a f f e t t i v i t à e s e s s u a l i t à . V i v e r e b e n e l ' a f f e t t i v i t à e l a s e s s u a l i t à e c a p i r e l e e s i g e n z e d e i r a g a z z i - c o n c l u d e - p u ò c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a d i g e n e r e " .