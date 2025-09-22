R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " E ' u n a g r a n d e f e s t a p e r c h è n e l l ' e p o c a d e l d i g i t a l e g l i i n c o n t r i d a l v i v o s o n o l e c o s e p i ù p r e z i o s e , l a c o m u n i t à d e i g e n e r a t i v i s i i n c o n t r a e m e t t e a l t e m a i l p r o b l e m a d e l l e c r i s i c h e s t i a m o v i v e n d o s o t t o l i n e a n d o i l f a t t o c h e l ' i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e , i l t i t o l o d e l F e s t i v a l , è l a c h i a v e p e r r i s o l v e r e t u t t i q u e s t i p r o b l e m i " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , L e o n a r d o B e c c h e t t i , o r d i n a r i o d i e c o n o m i a p o l i t i c a a l l ' u n i v e r s i t à T o r V e r g a t a , e d i r e t t o r e d e l F e s t i v a l n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a c i v i l e p r e s e n t a l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c h e s i t e r r à d a l 2 a l 5 o t t o b r e p r o s s i m i a F i r e n z e c o n a l c e n t r o i t e m i d e l l a d e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a e d e l l e i n t e l l i g e n z e r e l a z i o n a l i . T a n t i i t e m i ' c a l d i ' a l c e n t r o d e l l ' e v e n t o . " L a l o t t a a l l a p o v e r t à , c e l o r a c c o n t e r à i l p r e m i o N o b e l A b h i j i t B a n e r j e e c h e l ' h a s t u d i a t a i n t u t t o i l m o n d o , p u ò e s s e r e r i s o l t a q u a n d o a s s i e m e a l t r a s f e r i m e n t o m o n e t a r i o c ' è u n a r e l a z i o n e d i a c c o m p a g n a m e n t o c h e è c i ò c h e d a v v e r o g u a r d i s c e e r i s o l v e i l p r o b l e m a . E a n c o r a i l p r o b l e m a d e l l a s t a g n a z i o n e d e i s a l a r i n e l n o s t r o P a e s e e d e l d e c l i n o d e l l a c l a s s e m e d i a s i r i s o l v e a t t r a v e r s o u n a m i g l i o r e r e l a z i o n e t r a c a p i t a l e e e l a v o r o n e l l e a z i e n d e . E a n c o r a l a l e g g e s u l l a p a r t e c i p a z i o n e , l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i u t i l i n e l l a c o n t r a t t a z i o n e d i s e c o n d o l i v e l l o " , s o t t o l i n e a i l d i r e t t o r e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p r o m o s s a d a F e d e r c a s s e - B c c , C o n f c o o p e r a t i v e e N e X t E c o n o m i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M u s e F i r e n z e e S e c . C e n t r a l e , s e c o n d o B e c c h e t t i , i l t e m a a m b i e n t a l e . " L a t r a n s i z i o n e d i v e n t a s o c i a l m e n t e s o s t e n i b i l e - s p i e g a - s e f a c c i a m o p a r t e c i p i a z i e n d e e c i t t a d i n i d e i b e n e f i c i , a d e s e m p i o c o n s c o n t i i n b o l l e t t a e a l t r o , e q u i n d i s e c o n l e c o m u n i t à e n e r g e t i c h e c o n d i v i d i a m o q u e s t a r i v o l u z i o n e t r a s f o r m a n d o t u t t i i n p r o d u t t o r i e c o n s u m a t o r i c o m e s t a g i à a c c a d e n d o " , s o t t o l i n e a . E l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è f o n d a m e n t a l e , a p a t t o c h e l a s i u s i p e r f i n i p o s i t i v i . " U n a v e c c h i a p u b b l i c i t à d i c e v a : ' l a p o t e n z a è n u l l a s e n z a c o n t r o l l o ' . O g g i p o t r e m m o - s o t t o l i n e a - d i r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è n u l l a s e n z a i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e . N e l f e s t i v a l p r e s e n t e r e m o i r i s u l t a t i d i u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o d o v e a b b i a m o f a t t o v e d e r e c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e u s a t a b e n e p u ò f a v o r i r e l a c r e a z i o n e d i c o n s e n s o p o l i t i c o . I l c o n s e n s o s u t e m i d i v i s i v i c o m e q u e l l o a m b i e n t a l e , c o m e q u e l l o d e l l e d i s e g u a g l i a n z e , c o m e q u e l l o d e l l e m i g r a z i o n i . Q u i n d i n o n d o b b i a m o a v e r e p a u r a . l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i p o r t e r à d e i l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à s t r a o r d i n a r i m a s t a a n o i , a l l a n o s t r a c i v i l t à u s a r e q u e l g u a d a g n o d i p r o d u t t i v i t à p e r a u m e n t a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i r e l a z i o n i e d e l t e m p o l i b e r o " . S e c o n d o B e c c h e t t i i n f a t t i l e c o s e c h e " r e s t e r a n n o f u o r i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s a r a n n o q u e l l e p i ù p r e z i o s e : l a c u r a i n t e r p e r s o n a l e , l e r e l a z i o n i t r a l e p e r s o n e e t u t t o q u e s t o d o v r e m o c o l t i v a r l o , e g i à o g g i s i v e d e q u a n t o i s e t t o r i f u o r i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a n n o c r e s c e n d o . P r o p r i o q u e l l o d e i f e s t i v a l , q u e l l o d e l t e m p o l i b e r o , q u e l l o d e l t u r i s m o , c e r t e v o l t e a n c h e t r o p p o . Q u e s t o p e r c h é l a g e n t e a v r à u n a q u a n t i t à e n o r m e d i t e m p o c h e d o v r à e s s e r e u t i l i z z a t o i n m a n i e r a p r o d u t t i v a " , s o t t o l i n e a . M a i n q u e s t i g i o r n i i l m o n d o è f u n e s t a t o d a g u e r r e e c o n f l i t t i . " I n u t i l e n e g a r e - s p i e g a B e c c h e t t i - c h e o g g i i l g r a n d e t e m a c h e c i a f f l i g g e t u t t i q u a n t i è q u e l l o d e l l e g u e r r e e d i c o m e r i t r o v a r e l a p a c e . A n c h e q u i - s p i e g a - l ' e c o n o m i a c i v i l e e l ' i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e h a n n o m o l t o d a d i r e . L a c o o p e r a z i o n e u n o c o n u n o f a s e m p r e p i ù d i d u e , i l c o n f l i t t o u n o c o n t r o u n o d i s t r u g g e v a l o r e . D o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e l l a s t o r i a d e l l ' E u r o p a , c h e h a u n e s e m p i o s t r a o r d i n a r i o : q u e l l o d e l l a f i n e d e l l a s e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . Q u a n d o s i p a s s a d a l l a l o g i c a d e l c o n f l i t t o , d e l g i o c o a s o m m a z e r o , d e l l a l o t t a p e r l e r i s o r s e e i l c a r b o n e , a l c o n d i v i d e r e l e r i s o r s e , q u i n d i l ' u n o c o n u n o p i ù d i d u e , n a s c e l a c o m u n i t à e u r o p e a d e l c a r b o n e e d e l l ' a c c i a i o c h e s a r à l a b a s e p e r a n n i d i p a c e e d i p r o s p e r i t à t r a P a e s i d e l l ' E u r o p a " , s o t t o l i n e a . E i n c o n c l u s i o n e p e r B e c c h e t t i " l ' E u r o p a d e v e e s s e r e o r g o g l i o s a d i q u e s t o e d e v e r i p r o p o r l o o g g i f a c e n d o u n n u o v o s a l t o d i q u a l i t à d i i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e , c h e è q u e l l o d e l l a m e s s a i n c o m u n e d e l d e b i t o e d e l l a n a s c i t a d i u n ' E u r o p a f e d e r a l e c o n u n g r u p p o r i s t r e t t o d i S t a t i c h e i n i z i a q u e s t o p e r c o r s o . Q u e s t o è q u e l l o c h e n o i p o r t e r e m o a v a n t i a l F e s t i v a l e a n c h e c o n u n d o c u m e n t o c h e è s t a t o s c r i t t o , r e d a t t o , a C a m a l d o l i d a u n g r u p p o i m p o r t a n t e d i s t u d i o s i , d i p r o f e s s o r i c h e p r o p o n e p r o p r i o q u e s t e n o v i t à " , c o n c l u d e .