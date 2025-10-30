R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a s o r p r e s a d a l l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e c h e h a d e c i s o d i m a n t e n e r e i n v a r i a t i i t r e t a s s i d i i n t e r e s s e d i r i f e r i m e n t o . L ’ i n f l a z i o n e - s i s o t t o l i n e a - r e s t a p r o s s i m a a l l ’ o b i e t t i v o d e l 2 % a m e d i o t e r m i n e e l a v a l u t a z i o n e d e l l e p r o s p e t t i v e d i i n f l a z i o n e c o n d o t t a d a l C o n s i g l i o d i r e t t i v o s i c o n f e r m a p r e s s o c h é i n v a r i a t a . I l C o n s i g l i o d i r e t t i v o r i c o n o s c e c h e " l ’ e c o n o m i a h a c o n t i n u a t o a c r e s c e r e m a l g r a d o i l d i f f i c i l e c o n t e s t o m o n d i a l e " c o n " i l v i g o r e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , l a s o l i d i t à d e i b i l a n c i d e l s e t t o r e p r i v a t o e l e p a s s a t e r i d u z i o n i d e i t a s s i d i i n t e r e s s e d e c i s e d a l C o n s i g l i o d i r e t t i v o " c h e " r i m a n g o n o f a t t o r i i m p o r t a n t i a l l a b a s e d e l l a c a p a c i t à d i t e n u t a d e l l ’ e c o n o m i a " . " T u t t a v i a - c o n c l u d e l a n o t a - l e p r o s p e t t i v e s o n o a n c o r a i n c e r t e , s o p r a t t u t t o a c a u s a d e l l e a t t u a l i c o n t r o v e r s i e c o m m e r c i a l i e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e a l i v e l l o m o n d i a l e " . P e r l e f u t u r e s c e l t e d i p o l i t i c a m o n e t a r i a , i l C o n s i g l i o d i r e t t i v o " s e g u i r à u n a p p r o c c i o g u i d a t o d a i d a t i i n b a s e a l q u a l e l e d e c i s i o n i v e n g o n o a d o t t a t e d i v o l t a i n v o l t a a o g n i r i u n i o n e " .