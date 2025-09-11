R o m a , 1 1 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a " u n a n i m e " l a d e c i s i o n e a d o t t a t a d a l C o n s i g l i o D i r e t t i v o d e l l a B c e d i l a s c i a r e i t a s s i f e r m i p e r c h é " i l p r o c e s s o d i d i s i n f l a z i o n e è f i n i t o " m a " r i m a n i a m o i n u n a b u o n a p o s i z i o n e " . L o a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l l a B c e C h r i s t i n e L a g a r d e n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c h e s e g u e l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o D i r e t t i v o , s o t t o l i n e a n d o c h e " l ' i n f l a z i o n e è l à d o v e v o l e v a m o c h e f o s s e , a n c h e n e l l ' o u t l o o k d i m e d i o t e r m i n e , l ' e c o n o m i a d e l l ' E u r o z o n a è r e s i l i e n t e e i l m e r c a t o d e l l a v o r o s t a b e n e " . T u t t a v i a , p r e c i s a , n e l l e s c e l t e d i p o l i t i c a m o n e t a r i a " n o n s i a m o s u p e r c o r s o p r e d e f i n i t o , d e c i d e r e m o i n o g n i r i u n i o n e b a s a n d o c i s u i d a t i " .