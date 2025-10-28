R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È i m p o r t a n t e c h e l e p e r s o n e p a r l i n o a l l e p e r s o n e , c h e r a c c o n t i n o , c o n d i v i d a n o , s p i e g h i n o , m a s o p r a t t u t t o c o n v i n c a n o , i n n a n z i t u t t o " c o l o r o " c h e d e v o n o i n q u e l m o m e n t o a f f r o n t a r e l a n u o v a d i a g n o s i , m a a n c h e t u t t e l e p e r s o n e c h e l e c i r c o n d a n o - c o n c u i l a v o r a n o , c o n c u i v i v o n o , i f a m i l i a r i - c h e l a s c l e r o s i m u l t i p l a s i p u ò r a l l e n t a r e . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e r a c c o n t a r e l e s t o r i e e , s o p r a t t u t t o , f a r l e r a c c o n t a r e a l l e p e r s o n e c h e s a n n o " f a r p a r l a r e " l a p r o p r i a e s p e r i e n z a , l a v e r a r e a l t à d e l l a m a l a t t i a " . L o h a d e t t o M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m , F o n d a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d e l v o d c a s t ‘ M i l l e S t o r i e ’ - r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) - d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d e l l a f a r m a c e u t i c a - c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a p a r t i r e d a o g g i 2 8 o t t o b r e - e a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ’ a z i e n d a . I l r a p p o r t o t r a l a p e r s o n a c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e i l m e d i c o , " è u n r a p p o r t o c o m p l e s s o " , s o p r a t t u t t o " q u a n d o s i è i n u n a c o n d i z i o n e d i f f i c i l e , p e r c h é i l c u r a n t e n o n s a c h e c o s a p u ò d i r e , c o s a p u ò p r o m e t t e r e , c h e f u t u r o p u ò d a r e a l l a p e r s o n a - o s s e r v a B a t t a g l i a - O g g i s i c u r a m e n t e è c a m b i a t o t u t t o , p e r c h é o g g i s i p u ò d a r e u n a p r o s p e t t i v a d i f u t u r o , u n a p r o s p e t t i v a d i c u r e e f f i c a c i c h e r a l l e n t a n o l a p r o g r e s s i o n e , r a l l e n t a n o l ’ a r r i v o a l l a d i s a b i l i t à " . Q u e s t e t e r a p i e i n n o v a t i v e " d o m a n i n o n p o r t e r a n n o p i ù i g i o v a n i d i o g g i a d a r r i v a r e a l l a d i s a b i l i t à - s o t t o l i n e a - I l d i a l o g o " m e d i c o - p a z i e n t e " è q u i n d i f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o c o n t e s t o , e d è c a m b i a t o t a n t i s s i m o , p e r c h é p o s s i a m o s p i e g a r e c o s a v u o l d i r e e c o s a s i d e v e f a r e p e r c a m b i a r e l a r e a l t à d e l l a m a l a t t i a " , c o n c l u d e .