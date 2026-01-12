R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l G i u d i c e S p o r t i v o N a z i o n a l e d e l b a s k e t , v i s t o i l r e f e r t o e d i l r a p p o r t o d e l l a g a r a n . 1 1 4 t r a T r a p a n i S h a r k - D o l o m i t i E n e r g i a T r e n t o d i s p u t a t a i n d a t a 1 0 g e n n a i o 2 0 2 6 e l e t t o l ’ a l l e g a t o a l r a p p o r t o d e l l a g a r a r e d a t t o d a l S o s t i t u t o P r o c u r a t o r e F e d e r a l e h a d i s p o s t o " l ’ e s c l u s i o n e d e l l a T r a p a n i S h a r k ( c o d . F I P 0 5 0 9 2 7 ) d a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l C a m p i o n a t o d i s e r i e A p e r l a p r e s e n t e s t a g i o n e s p o r t i v a 2 0 2 5 - 2 0 2 6 , c o n s e r v a n d o i l d i r i t t o d i i s c r i v e r s i a i c a m p i o n a t i S e n i o r a l i b e r a p a r t e c i p a z i o n e ; a n n u l l a t u t t e l e p a r t i t e s i n q u i d i s p u t a t e d a l l a T r a p a n i S h a r k c o m e p r e v i s t o d a l l ’ a r t . 1 7 , c o m m a 3 , d e l R e g o l a m e n t o E s e c u t i v o G a r e ; a p p l i c a l a s a n z i o n e d e l l ’ a m m e n d a d i E u r o 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , p a r i a d o d i c i v o l t e q u e l l a p r e v i s t a p e r l a p r i m a r i n u n c i a d a l C o m u n i c a t o U f f i c i a l e C o n t r i b u t i c o m e p r e v i s t o d a l l ’ a r t . 5 6 , c o m m a 2 , d e l R e g o l a m e n t o d i G i u s t i z i a ; a p p l i c a a l L e g a l e R a p p r e s e n t a n t e p r o t e m p o r e , S i g . V a l e r i o A n t o n i n i , l a s a n z i o n e d e l l a i n i b i z i o n e p e r m e s i t r e a i s e n s i d e l l ’ a r t . 4 4 d e l R e g o l a m e n t o d i G i u s t i z i a ; d i s p o n e l a t r a s m i s s i o n e d e g l i a t t i a l l ’ U f f i c i o T e s s e r a m e n t o p e r l o s v i n c o l o d e g l i a t l e t i S e n i o r e a l C o m i t a t o N a z i o n a l e A l l e n a t o r i p e r l ’ a n n u l l a m e n t o d e i t e s s e r a m e n t i C N A , a i s e n s i d e g l i a r t t . 1 8 e 1 9 d e l r e g o l a m e n t o E s e c u t i v o T e s s e r a m e n t o e d e l l ’ a r t . 5 6 , c o m m a 3 , d e l R e g o l a m e n t o d i G i u s t i z i a ; d i s p o n e l a t r a s m i s s i o n e d e g l i a t t i a l l a P r o c u r a F e d e r a l e p e r g l i e v e n t u a l i a c c e r t a m e n t i d i c o m p e t e n z a " .