R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i è c o n c l u s a l a 1 2 ª e d i z i o n e d e l F o r u m N a z i o n a l e d e i V o l o n t a r i d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o , c h e h a r i u n i t o o l t r e 2 0 0 v o l o n t a r i d a t u t t a I t a l i a . I l p r e s i d e n t e R o s s a n o B a r t o l i h a r i b a d i t o i l v a l o r e i n s o s t i t u i b i l e d e l v o l o n t a r i a t o : “ I v o l o n t a r i r a p p r e s e n t a n o u n a c o m p o n e n t e f o n d a m e n t a l e d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o s i n d a l l a s u a n a s c i t a : i n c a r n a n o i v a l o r i d e l l a s o l i d a r i e t à , d e l l a g r a t u i t à e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e ” . B a r t o l i h a a g g i u n t o : “ S o n o g u i d e , p u n t i d i r i f e r i m e n t o a f f e t t i v i e a i u t a n o l e p e r s o n e s o r d o c i e c h e a r e l a z i o n a r s i c o n i l m o n d o c h e l e c i r c o n d a ” . I n f i n e , h a r i c o r d a t o l e o r i g i n i d e l l ’ E n t e : “ L a n o s t r a s t o r i a n a s c e d a l s o g n o d i u n a d o n n a s o r d o c i e c a e d i u n p i c c o l o g r u p p o d i v o l o n t a r i . Q u e l s o g n o c o n t i n u a a v i v e r e g r a z i e a c h i d o n a i l p r o p r i o t e m p o ” . O l t r e 2 0 0 v o l o n t a r i e q u a s i 3 0 0 p a r t e c i p a n t i c o m p l e s s i v i h a n n o p r e s o p a r t e a l 1 2 ° F o r u m N a z i o n a l e d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o , l ’ e d i z i o n e p i ù p a r t e c i p a t a d i s e m p r e . I l p r e s i d e n t e R o s s a n o B a r t o l i h a c o m m e n t a t o : “ V e d e r l i r i u n i t i q u i s i g n i f i c a c e l e b r a r e u n i m p e g n o c h e a r r i c c h i s c e c h i l o v i v e e c a m b i a l a p r o s p e t t i v a ” . “ D i v e n t a r e v o l o n t a r i o d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o – h a c o n c l u s o – l a s c i a u n s e g n o p r o f o n d o . G r a z i e a l o r o , i l s o g n o c h e c i h a d a t o o r i g i n e c o n t i n u a a g e n e r a r e c a m b i a m e n t o e n u o v e p o s s i b i l i t à ” .