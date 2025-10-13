R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o B a r i l l a p r e s e n t a ' È s e m p r e d o m e n i c a ' , i l n u o v o p o d c a s t i n d i e c i e p i s o d i r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C h o r a M e d i a , c h e r a c c o n t a i l c o s t u m e i t a l i a n o a t t r a v e r s o g l i o g g e t t i c u s t o d i t i n e l l ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a . A g u i d a r e i l r a c c o n t o è l a v o c e d i O r i e t t a B e r t i , a f f i a n c a t a d a u n d i c i p r o t a g o n i s t i d e l l a c u l t u r a p o p e d e l l a c o m u n i c a z i o n e , t r a c u i G a b r i e l e S a l v a t o r e s , E n r i c o B r i z z i , M a u r o C o r u z z i ( P l a t i n e t t e ) , G a v i n o S a n n a , G r a z i e l l a C a r b o n e e a l t r i e s p e r t i . O g n i p u n t a t a p r e n d e s p u n t o d a u n o g g e t t o s i m b o l o d e l l ’ a z i e n d a d i P a r m a – d a l l a c e l e b r e B l u e B o x a l l e S o r p r e s i n e d e l M u l i n o B i a n c o , d a i C a r o s e l l i a g l i s p o t c u l t c o m e “ D o v e c ’ è B a r i l l a , c ’ è C a s a ” – p e r r a c c o n t a r e u n p e z z o d ’ I t a l i a e i s u o i c a m b i a m e n t i s o c i a l i , c u l t u r a l i e v i s i v i . I l v i a g g i o p a r t e d a l l a v i a E m i l i a c o n l o s c r i t t o r e E n r i c o B r i z z i , a t t r a v e r s a i l b o o m e c o n o m i c o e l ’ e p o c a d ’ o r o d e l l a p u b b l i c i t à t e l e v i s i v a c o n P l a t i n e t t e e G i o r g i o S i m o n e l l i , e a r r i v a f i n o a l c i n e m a d ’ a u t o r e c o n G a b r i e l e S a l v a t o r e s e F e d e r i c o F e l l i n i . T r a i m o m e n t i p i ù i c o n i c i , i l r i c o r d o d e l l o s p o t d e l l a b a m b i n a e d e l g a t t i n o s o t t o l a p i o g g i a , r a c c o n t a t o d a G a v i n o S a n n a e M i c h e l e B o r o n i , e l ’ a n a l i s i d e l r u o l o d i M i n a c o m e t e s t i m o n i a l d i u n a s o c i e t à i n t r a s f o r m a z i o n e . I l p o d c a s t e s p l o r a a n c h e i l v a l o r e a f f e t t i v o d e g l i o g g e t t i : R o b e r t a T a g l i a v i n i r a c c o n t a i l m i t i c o “ C o c c i o ” , s i m b o l o d e l l a c o l a z i o n e a l l ’ i t a l i a n a , m e n t r e G r a z i e l l a C a r b o n e r i p e r c o r r e l a s t o r i a d e l l e S o r p r e s i n e , o l t r e 7 0 0 p i c c o l e c r e a z i o n i c h e h a n n o a c c e s o l a f a n t a s i a d e i b a m b i n i n e g l i a n n i ’ 8 0 . N o n m a n c a n o l e i n n o v a z i o n i c h e h a n n o c a m b i a t o l a q u o t i d i a n i t à : A n d r e a G r i g n a f f i n i r i f l e t t e s u l l ’ a r r i v o d e i s u g h i p r o n t i e M a u r o F e r r a r e s i s v e l a l ’ o r i g i n e d e l c e l e b r e b l u B a r i l l a , s c e l t o p e r d i s t i n g u e r e i l p a c k a g i n g n e l l ’ e r a d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e . L ’ u l t i m o e p i s o d i o , i n u s c i t a i l 1 4 o t t o b r e , p o r t a l ’ a s c o l t a t o r e n e l l o s p a z i o , d o v e i F u s i l l i B a r i l l a s o n o s t a t i p r o t a g o n i s t i d i u n a m i s s i o n e s u l l a S t a z i o n e S p a z i a l e I n t e r n a z i o n a l e , r a c c o n t a t a d a l l ’ a s t r o f i s i c o L u c a P e r r i . F o n t e d ’ i s p i r a z i o n e d e l l ’ i n t e r a s e r i e è l ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a , n a t o n e l 1 9 8 7 p e r v o l o n t à d i P i e t r o B a r i l l a e o g g i r i c o n o s c i u t o d a l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a c o m e “ s i t o d i n o t e v o l e i n t e r e s s e s t o r i c o ” p e r i l s u o c o n t r i b u t o a l l a n a r r a z i o n e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l c o s t u m e i t a l i a n o . T u t t i g l i e p i s o d i d i ' È s e m p r e d o m e n i c a ' s o n o d i s p o n i b i l i g r a t u i t a m e n t e s u S p o t i f y , A p p l e P o d c a s t s e s u l s i t o d i C h o r a M e d i a .