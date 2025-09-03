R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P a s t i c c i n o , i l s u o v e r o n o m e è L u i g i M o n t a n i n i , n e g l i a n n i ’ 7 0 è s t a t o u n p a s t i c c i e r e c o n r a d i c i n e l l e c u c i n e d i M o d e n a c h e s i r i t r o v ò , p e r p u r o c a s o , a c u c i n a r e p e r i l m o n d o d e l l a F o r m u l a 1 . C o n d u e f o r n e l l i , u n a m a n c i a t a d i p e n t o l e e u n a c o n f e z i o n e d i p a s t a B a r i l l a , P a s t i c c i n o h a c r e a t o q u a l c o s a d i p i ù g r a n d e d e l c i b o s t e s s o . H a c r e a t o m o m e n t i d i c a l m a , c a l o r e e u n i o n e . I n u n m o n d o d e f i n i t o d a l l a r i v a l i t à , h a p o r t a t o i l s a p o r e d e l l a f a m i g l i a . Q u e s t a s t o r i a v e r a è i l c u o r e d e l l a n u o v a c a m p a g n a g l o b a l e d i B a r i l l a , C o m e i n F a m i g l i a . " I n B a r i l l a - a f f e r m a I l a r i a L o d i g i a n i , c h i e f c a t e g o r y a n d m a r k e t i n g o f f i c e r d i B a r i l l a - a b b i a m o s e m p r e c r e d u t o c h e l a p a s t a s i a m o l t o p i ù c h e c i b o : è u n m o d o p e r c r e a r e v i c i n a n z a , o v u n q u e c i s i t r o v i . A b b i a m o s c e l t o d i a p r i r e l a n o s t r a n u o v a c a m p a g n a c o n l a s t o r i a d i P a s t i c c i n o n o n s o l o p e r c h é è u n a n e d d o t o a f f a s c i n a n t e , m a p e r c h é è u n a p a r t e v e r a d e l l ' i t a l i a n i t à . U n a s t o r i a c h e d i m o s t r a c o m e i l c i b o , a n c h e i n u n l u o g o i n a s p e t t a t o c o m e i l p a d d o c k d e l l a F o r m u l a 1 , p o s s a t r a s f o r m a r e g l i s c o n o s c i u t i i n u n a f a m i g l i a . R i f l e t t e q u a l c o s a d i p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t o n e l l a n o s t r a c u l t u r a e n e l l o s c o p o d i B a r i l l a d a q u a s i 1 5 0 a n n i " . A g l i a l b o r i d e l l a F o r m u l a 1 , n o n e s i s t e v a l a t r a d i z i o n e d e l l ’ h o s p i t a l i t y . S o l o a s f a l t o , t e n s i o n e e q u a l c h e p a n i n o f r e d d o . F i n c h é P a s t i c c i n o n o n i n i z i ò a s e r v i r e p i a t t i d i p a s t a c a l d a s u i c o f a n i d e l l e a u t o e s u i t a v o l i p i e g h e v o l i , d a n d o d a m a n g i a r e a t u t t i , d a i m e c c a n i c i a l l e l e g g e n d e d e l l a p i s t a . M e c c a n i c i , i n g e g n e r i , p e r s i n o p i l o t i : v e n i v a n o t u t t i . N o n s o l o p e r i l c i b o , m a a n c h e p e r l e s e n s a z i o n i . T r a u n a g a r a e l ' a l t r a , s i s e d e v a n o , p a r l a v a n o e r i d e v a n o . P e r q u a l c h e m i n u t o l a c o m p e t i z i o n e e r a s v a n i t a . R i m a n e v a q u a l c o s a d i p r o f o n d a m e n t e u m a n o : l a v i c i n a n z a . " L a F o r m u l a 1 - s p i e g a a f f e r m a P a o l o B a r i l l a , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o B a r i l l a e d e x p i l o t a d i F 1 - è s e m p r e s t a t a u n m o n d o d i r i v a l i t à e c o m p e t i z i o n e . M a a l d i l à d i q u e s t o , c ' è s p a z i o p e r l ' a m i c i z i a . P i l o t i , m e c c a n i c i , i n g e g n e r i s i s e d e v a n o e c o n d i v i d e v a n o u n p a s t o . E r a i l c i b o a c r e a r e q u e i m o m e n t i d i c o n n e s s i o n e . U n s e m p l i c e p i a t t o d i p a s t a c h e f a c e v a s e n t i r e l e p e r s o n e a c a s a , a n c h e l o n t a n o d a e s s a " . C a t a p u l t a t o n e l m o n d o d e i G r a n P r e m i n e l 1 9 7 9 s e n z a p a r l a r e u n a p a r o l a d i i n g l e s e o d i s p a g n o l o , P a s t i c c i n o h a i m p r o v v i s a t o . C u c i n a v a p e r c h i u n q u e a v e s s e f a m e e b i s o g n o d i c o m p a g n i a , u s a n d o q u e l l o c h e a v e v a e s e r v e n d o l o d o v e p o t e v a . A l c u n i p a s t i v e n i v a n o c o n s u m a t i s u i c o f a n i d e l l e a u t o , a l t r i s u s e d i e p i e g h e v o l i , m a n o n i m p o r t a v a . E r a l a r i c e t t a i t a l i a n a p e r c o n d i v i d e r e q u e l s e n s o d i f a m i g l i a : p o c h i e s e m p l i c i i n g r e d i e n t i , c u c i n a t i c o n c u r a e c o n d i v i s i s e n z a c l a m o r e . L a s u a s t o r i a è p i ù d i u n b e l l ’ a n e d d o t o : è u n c a p i t o l o p o c o c o n o s c i u t o d e l l a s t o r i a c u l t u r a l e i t a l i a n a , d o v e d u e i c o n e n a z i o n a l i , l a p a s t a e l a F o r m u l a 1 , s i i n c r o c i a n o n e l m o d o p i ù u m a n o . " V e n i v a n o d a m e c o m e s e s t e s s e r o a r r i v a n d o a c a s a d e l l a m a d r e . S i s e d e v a n o . P e r u n p o ' , l a p i s t a , l a r i v a l i t à , l a c o m p e t i z i o n e , t u t t o e r a s c o m p a r s o . E t u t t o c i ò c h e c o n t a v a e r a u n p i a t t o d i p a s t a e l e r i s a t e d i u n m o m e n t o c o n d i v i s o " , r i c o r d a P a s t i c c i n o .