R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G r u p p o B a r i l l a e P i z z A u t s c r i v o n o u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a l o r o p a r t n e r s h i p a l l ' i n s e g n a d e l l ' i n c l u s i o n e : d a l 2 0 2 6 i r i s t o r a n t i P i z z A u t d i v e n t e r a n n o a n c h e P a s t A u t , s e r v e n d o p r i m i p i a t t i p r e p a r a t i c o n p a s t a B a r i l l a . L ' a c c o r d o , a n n u n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à ( 3 d i c e m b r e ) , p r e v e d e l a d o n a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e p r o f e s s i o n a l i p e r l a p r e p a r a z i o n e e i l s e r v i z i o d e l l a p a s t a e l a f o r m a z i o n e d e i r a g a z z i a u t i s t i c i a c u r a d e g l i c h e f d i A c a d e m i a B a r i l l a , c h e s a r a n n o a l f i a n c o d e i r a g a z z i i n c u c i n a c o n a t t e n z i o n e e c u r a . I n o l t r e , i l s o s t e g n o d e l l ' a z i e n d a a l p r o g e t t o s i s t r u t t u r a u l t e r i o r m e n t e g r a z i e a u n ' a s s u n z i o n e c h e s i c o n c r e t i z z e r à e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o d i u n g i o v a n e c o n a u t i s m o , c h e l a v o r e r à i n d i s t a c c o p r e s s o P i z z A u t c o n c o n t r a t t o B a r i l l a . U n i m p e g n o c o n c r e t o - i n f o r m a u n a n o t a - c h e a m p l i a l a c o l l a b o r a z i o n e g i à a v v i a t a 1 a n n o e m e z z o f a , q u a n d o B a r i l l a h a i n i z i a t o a s o s t e n e r e P i z z A u t c o n d o n a z i o n i r e g o l a r i d i i n g r e d i e n t i d i p r i m a q u a l i t à e c o n t r i b u t i e c o n o m i c i , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 2 . 5 0 0 k g d i m a t e r i e p r i m e d ' e c c e l l e n z a t r a f a r i n e , p r o d o t t i M u l i n o B i a n c o , P a v e s i e P a n d i S t e l l e . P a s t A u t r a p p r e s e n t a u n ' e v o l u z i o n e n a t u r a l e d e l m o d e l l o P i z z A u t , s i l e g g e . A p a r t i r e d a l 2 0 2 6 l a p a s t a B a r i l l a e n t r e r à s t a b i l m e n t e n e l m e n u d e i d u e r i s t o r a n t i d i C a s s i n a d e ' P e c c h i e M o n z a , d o v e i r a g a z z i a u t i s t i c i p o t r a n n o a c q u i s i r e n u o v e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i n e l l a p r e p a r a z i o n e e n e l s e r v i z i o d e i p r i m i p i a t t i . L a f o r m a z i o n e p a r t i r à n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e e s a r à c u r a t a d a g l i c h e f d i A c a d e m i a B a r i l l a , c e n t r o d i e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a d e l g r u p p o , c h e a f f i a n c h e r a n n o i r a g a z z i d i P i z z A u t i n u n p e r c o r s o d i a p p r e n d i m e n t o s t r u t t u r a t o . L ' a c c o r d o i n c l u d e l a d o n a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e p r o f e s s i o n a l i s p e c i f i c h e p e r g a r a n t i r e s t a n d a r d q u a l i t a t i v i e l e v a t i e u n ' e s p e r i e n z a f o r m a t i v a c o m p l e t a . I n o l t r e , a c o n f e r m a r e l ' i m p e g n o c o n g i u n t o d i B a r i l l a e P i z z A u t p e r l ' i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a d e l l e p e r s o n e a u t i s t i c h e , u n g i o v a n e c o n a u t i s m o e n t r e r à n e l t e a m d i P i z z A u t c o n u n c o n t r a t t o d i a s s u n z i o n e B a r i l l a c h e s i c o n c r e t i z z e r à e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o , l a v o r a n d o i n d i s t a c c o p r e s s o i l r i s t o r a n t e d i M o n z a . " I l n o s t r o p e r c o r s o c o n P i z z A u t r a p p r e s e n t a p e r n o i m o l t o p i ù d i u n a c o l l a b o r a z i o n e : è u n i m p e g n o c o n c r e t o e c o n t i n u a t i v o p e r c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i i n c l u s i o n e c a p a c e d i s u p p o r t a r e l e p e r s o n e e l e f a m i g l i e c h e v i v o n o l a d i s a b i l i t à o g n i g i o r n o - a f f e r m a F a b r i z i o V a g o , p a p à A u t e S a l e s D i s t r i c t M a n a g e r F o o d S e r v i c e d i B a r i l l a - C o n P a s t A u t v o g l i a m o f a r e u n p a s s o u l t e r i o r e , c r e a n d o u n p r o g e t t o r e p l i c a b i l e i n c u i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e d i e c c e l l e n z a e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e s t r u t t u r a t e p o s s a n o o f f r i r e a i r a g a z z i a u t i s t i c i n u o v i s t r u m e n t i p e r e s p r i m e r e i l p r o p r i o t a l e n t o . L ' a s s u n z i o n e d i r e t t a d i u n g i o v a n e c o n a u t i s m o , c h e l a v o r e r à p r e s s o P i z z A u t c o n u n c o n t r a t t o B a r i l l a è u n s e g n o t a n g i b i l e d e l l a d i r e z i o n e c h e v o g l i a m o s e g u i r e " . P e r N i c o A c a m p o r a , f o n d a t o r e d i P i z z A u t , " P a s t A u t è l a n a t u r a l e e v o l u z i o n e d e l p e r c o r s o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i c o n B a r i l l a p e r c o s t r u i r e u n m o n d o p i ù i n c l u s i v o . O f f r i r e a i n o s t r i r a g a z z i n u o v e c o m p e t e n z e e n u o v e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o s i g n i f i c a d a r e l o r o a u t o n o m i a , d i g n i t à e f u t u r o . P a s t A u t n o n è s o l o u n n u o v o p i a t t o i n m e n u : è u n p a s s o i n a v a n t i v e r s o u n a s o c i e t à c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e d i t u t t i " . L a p a r t n e r s h i p c o n P i z z A u t s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p e r c o r s o d i D i v e r s i t y & I n c l u s i o n c h e B a r i l l a p o r t a a v a n t i d a a n n i . N e l g r u p p o - r i p o r t a l a n o t a - s o n o a t t i v i 1 7 E m p l o y e e R e s o u r c e G r o u p i n t u t t o i l m o n d o , c h e c o i n v o l g o n o c i r c a 2 . 0 0 0 c o l l a b o r a t o r i . S i t r a t t a d i g r u p p i v o l o n t a r i o r g a n i z z a t i , g u i d a t i e f o r m a t i d a l l e p e r s o n e B a r i l l a c o n l ' o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a a z i e n d a l e a n c o r a p i ù i n c l u s i v a e s t i m o l a r e i l c a m b i a m e n t o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a z i e n d a . T r a q u e s t i s p i c c a T h i s A b i l i t y , i l p r o g r a m m a d e d i c a t o a v a l o r i z z a r e i t a l e n t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , p r e m i a t o c o n i l P r e m i o A r e t è 2 0 2 3 . C r e a t o n e l 2 0 1 8 , è f o r m a t o d a v o l o n t a r i c h e c r e d o n o n e l p e r c o r s o ' d a l l a d i s a b i l i t à a l l a p o s s i b i l i t à ' e c h e l a v o r a n o p e r p r o m u o v e r e u n a m b i e n t e d i l a v o r o i n c l u s i v o . T r a l e i n i z i a t i v e : i l l a b o r a t o r i o d i c o - d e s i g n c o n H a c k a b i l i t y p e r r e n d e r e p a c k a g i n g e u t e n s i l i p i ù a c c e s s i b i l i , i l s u p p o r t o a l l e f a m i g l i e d i b a m b i n i a u t i s t i c i c o n i F u n a F o g g i a , i W E m b r a c e A w a r d s e W E m b r a c e S p o r t c o n B e b e V i o , e i l p r o g e t t o ' I l B r i g a n t e i n H a n d b i k e ' c o n F o n d a z i o n e B u l l o n e c h e h a v i s t o i l g i o v a n e S a l v a t o r e C r i s t i a n o M i s a s i a t t r a v e r s a r e l a C a l a b r i a s u u n a h a n d b i k e e l e t t r i c a , s u p e r a n d o b a r r i e r e n o n s o l o f i s i c h e , m a s o p r a t t u t t o c u l t u r a l i . I n o l t r e , l e p e r s o n e B a r i l l a p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a l p r o g r a m m a d i v o l o n t a r i a t o p r e s s o D y n a m o C a m p , i l p r i m o c e n t r o i t a l i a n o d i t e r a p i a r i c r e a t i v a p e r b a m b i n i e r a g a z z i c o n p a t o l o g i e g r a v i o c r o n i c h e , p e r d a r e a i g i o v a n i o s p i t i m o m e n t i d i s v a g o e b e n e s s e r e i n u n a m b i e n t e s i c u r o e s t i m o l a n t e . D y n a m o A c a d e m y h a c o l l a b o r a t o c o n B a r i l l a a n c h e i n o c c a s i o n e d e l l a n a s c i t a d e l B i t e , i l n u o v o c e n t r o d i r i c e r c a e s v i l u p p o d e l l ' a z i e n d a d i P a r m a i n a u g u r a t o i l 1 8 n o v e m b r e , c r e a n d o p e r c o r s i t a t t i l i e p e r i p o v e d e n t i , a r r e d i f l e s s i b i l i e a s c e n s o r i p e r o g n i s c a l a f a v o r e n d o u n a r e l a z i o n e a r m o n i o s a t r a p e r s o n e e s p a z i . P i z z A u t è u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o i d e a t o d a N i c o A c a m p o r a , e d u c a t o r e e p a p à d i L e o , r a g a z z o c o n a u t i s m o . E ' n a t o p e r c r e a r e r e a l i o p p o r t u n i t à d i i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o e i n c l u s i o n e s o c i a l e p e r i r a g a z z i a u t i s t i c i . I n I t a l i a s i s t i m a n o a l m e n o 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e c o n a u t i s m o , m a s o l o u n a p i c c o l a p a r t e r i e s c e a t r o v a r e s p a z i o n e l m o n d o d e l l a v o r o . D o p o i l p r i m o r i s t o r a n t e a p e r t o n e l 2 0 2 1 a C a s s i n a d e ' P e c c h i ( M i l a n o ) , n e l 2 0 2 3 è n a t o i l s e c o n d o l o c a l e a M o n z a , i n a u g u r a t o a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a i l 2 a p r i l e 2 0 2 3 , G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' a u t i s m o . I r i s t o r a n t i P i z z A u t s o n o l u o g h i d o v e l ' i n c l u s i o n e s i t r a d u c e i n g e s t i c o n c r e t i : t a v o l i a p p a r e c c h i a t i c o n c u r a e p i a t t i p r e p a r a t i c o n o r g o g l i o d a r a g a z z i c h e h a n n o f i n a l m e n t e t r o v a t o u n ' o p p o r t u n i t à d i a u t o n o m i a e d i g n i t à p r o f e s s i o n a l e .