R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n a t o r e e i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a " h a n n o p r e s o a t t o d e l d e s i d e r i o d e l d i r e t t o r e g e n e r a l e , L u i g i F e d e r i c o S i g n o r i n i , d i l a s c i a r e a n t i c i p a t a m e n t e l ’ i n c a r i c o , p e r m o t i v i p e r s o n a l i , d a l 3 1 m a r z o p r o s s i m o " e " n e l l a s t e s s a r i u n i o n e , i n s e d u t a s t r a o r d i n a r i a , s u p r o p o s t a d e l g o v e r n a t o r e , i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e h a d e l i b e r a t o d i n o m i n a r e d i r e t t o r e g e n e r a l e P a o l o A n g e l i n i , a t t u a l e v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e e v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e G i a n L u c a T r e q u a t t r i n i , a t t u a l e F u n z i o n a r i o g e n e r a l e e s e g r e t a r i o d e l d i r e t t o r i o " . L o a n n u n c i a u n a n o t a d e l l ' i s t i t u t o d i v i a N a z i o n a l e . P a o l o A n g e l i n i , i n q u a l i t à d i d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a , a s s u m e a n c h e i l r u o l o d i p r e s i d e n t e d e l l ’ I v a s s i n s o s t i t u z i o n e d i L u i g i F e d e r i c o S i g n o r i n i . L e n o m i n e , r i c o r d a i n f i n e l a n o t a , s o n o s t a t e a d o t t a t e a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 8 d e l l o S t a t u t o d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a e s a r a n n o e f f i c a c i p r e v i a a p p r o v a z i o n e c o n d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , p r o m o s s o d a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d i c o n c e r t o c o n i l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e , s e n t i t o i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i .