R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o i n d a g i n i e i n t e r c e t t a z i o n i c h e e s c o n o a p r o p o s i t o d e l l e v i c e n d e b a n c a r i e d e g l i u l t i m i m e s i . C o m e n o t o i o n o n c o m m e n t o l e i n d a g i n i : a s p e t t o l e s e n t e n z e , r i s p e t t o l e s e n t e n z e . C ’ è s o l o u n p a r t i c o l a r e d a f a r n o t a r e . C o m e m a i q u a n d o è s t a t o m e s s o i l G o l d e n P o w e r s u U n i c r e d i t g l i u n i c i c h e h a n n o g r i d a t o a l l o s c a n d a l o s i a m o s t a t i n o i ? " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " P e r c h é s i p o s s o n o a v e r e t u t t e l e i d e e d e l m o n d o s u M e d i o b a n c a , M o n t e d e i P a s c h i , G e n e r a l i . M a p o t r a n n o f i n a l m e n t e a v e r e i l b u o n g u s t o d i r i c o n o s c e r e c h e l a s c e l t a d i m e t t e r e i l g o l d e n p o w e r c o n t r o U n i c r e d i t è u n a f o l l i a s e n z a p r e c e d e n t i e c h e G i o r g e t t i d o v r e b b e s p i e g a r e c i ò c h e h a f a t t o e p e r c h é , s e n z a r e t i c e n z e ? I n A u l a l ’ h o f a t t o n o t a r e i n m o d o m o l t o v o c a l e n e g l i s c o r s i m e s i e n e s s u n o o q u a s i h a r i p o r t a t o q u e s t a p o s i z i o n e . I n t e r e s s a n t e c h e s u l l ’ i n c h i e s t a g i u d i z i a r i a , p a r a l l e l a m a e s t r a n e a a l l ’ o p e r a z i o n e d i U n i c r e d i t , q u a l c u n o i n i z i a s o t t o l i n e a r e c h e q u e s t o G o v e r n o f a c o s e m o l t o s t r a n e . N o n s o l o c o n P a r a g o n , e c c o … " .