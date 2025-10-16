R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i d e a è c h e c h i h a d i p i ù d e v e d a r e d i p i ù . N o n l o d i c i a m o n o i , m a l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . L a L e g a s u g g e r i s c e d a s e m p r e u n c o n t r i b u t o d a p a r t e d e l l e b a n c h e c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o a v u t o g u a d a g n i n o n p r e v i s t i o c o m u n q u e n o n p r e v e d i b i l i , i n u n m o m e n t o i n c u i s i è s c e l t o d i c o n s o l i d a r e , c o n g r a n d e l u n g i m i r a n z a , i l s i s t e m a b a n c a r i o c h e a d e s s o è s o l i d o " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e s e g r e t a r i o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o N i c o l a O t t a v i a n i . " N e g l i u l t i m i a n n i h a n n o s v i l u p p a t o u n g e t t i t o s u p e r i o r e d i c i r c a 6 , 2 m i l i a r d i d i e u r o , d o v u t o a u n a p o l i t i c a m o n e t a r i a d i c a r a t t e r e i n t e r n a z i o n a l e . D a q u e g l i e n o r m i g u a d a g n i p u ò d e r i v a r n e u n c o n t r i b u t o a f a v o r e d e l l e n o s t r e f a m i g l i e e i m p r e s e e s i a m o c e r t i c h e g l i i s t i t u t i c o n c o r d e r a n n o c o n q u e s t a s o l u z i o n e d i b u o n s e n s o " , c o n c l u d e .