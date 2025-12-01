M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' o p e r a z i o n e n o n è s t a t a f a t t a n e l l ' i n t e r e s s e d e l l a b a n c a e d e l g o v e r n o " . L a s c a l a t a d i M p s a M e d i o b a n c a c h e h a p o r t a t o a i n d a g a r e l ' i m p r e n d i t o r e F r a n c e s c o G a e t a n o C a l t a g i r o n e , i l p r e s i d e n t e d i L u x o t t i c a e d e l l a h o l d i n g D e l f i n F r a n c e s c o M i l l e r i , e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M p s L u i g i L o v a g l i o c o n l e i p o t e s i d i r e a t o d i a g g i o t a g g i o e d i o s t a c o l o a l l e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a v i e n e b o l l a t a c o s ì d a f o n t i g i u d i z i a r i e . P a r o l e c h e i n d i c a n o u n a p r e s u n t a v o l o n t à d e i s i n g o l i i n d a g a t i a d a g i r e . I l M e f " n o n è o g g e t t o d i a c c e r t a m e n t i " p e r c h é " n o n è i n t e n z i o n a t o a s c a l a r e , n o n è m a i s t a t o i n t e n z i o n a t o a c o n t r o l l a r e M e d i o b a n c a " e c o n l ' o p e r a z i o n e d i c e s s i o n e , a v v e n u t a a t t r a v e r s o u n ' A c c e l e r a t e d b o o k b u i l d i n g - A b b ' , h a o t t e n u t o d i " m a s s i m i z z a r e l a d i s m i s s i o n e " c h e è a v v e n u t a a p r e m i o . U n a c e s s i o n e f a t t a i n m o d o " n o n t r a s p a r e n t e " , m a n o n i l l e c i t a .