M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E ' s u u n " d o p p i o c o n c e r t o " c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o s t a i n d a g a n d o : d a u n l a t o l a c e s s i o n e d e l 1 5 % d i M p s d a p a r t e d e l M e f t r a m i t e l a p r o c e d u r a d i A b b , d a l l ' a l t r o i l v o t o e s p r e s s o d a g l i a z i o n i s t i l o s c o r s o a g o s t o , n e l l ' a s s e m b l e a d i M e d i o b a n c a c h e b o c c i a l ' o f f e r t a s u B a n c a G e n e r a l i . L a t e s i d i c h i i n d a g a è c h e l ' i m p r e n d i t o r e F r a n c e s c o G a e t a n o C a l t a g i r o n e e i l p r e s i d e n t e d e l l a h o l d i n g D e l f i n F r a n c e s c o M i l l e r i h a n n o " c o n c e r t a t o l ' a c q u i s t o " d e l l a q u o t a i n m a n o a l M e f " c o n i l c o n c o r s o e s t e r n o " d e l l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M p s L u i g i L o v a g l i o , i l q u a l e f o r n i s c e q u e l l a c h e è u n a f o n t e i n q u i r e n t e d e f i n i s c e u n " c o n t r i b u t o c a u s a l e " . I t r e s o n o i n d a g a t i p e r a g g i o t a g g i o e o s t a c o l o a l l e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a n e l l ' i n c h i e s t a s u l l a s c a l a t a a P i a z z e t t a C u c c i a , o p e r a z i o n e i l c u i o b i e t t i v o r e a l e è l a c o n q u i s t a d e l c o n t r o l l o d e l g r u p p o a s s i c u r a t i v o G e n e r a l i , n o n o g g e t t o d e l l ' i n d a g i n e d e i p m m i l a n e s i . U n p r e s u n t o c o n c e r t o c h e t r o v a n e l r i f i u t o a l l ’ a u t o r i z z a z i o n e p e r l ’ o f f e r t a p u b b l i c a d i s c a m b i o s u B a n c a G e n e r a l i " u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e i n c u i s i m a n i f e s t a i l c o n c e r t o . C h i v o t a c o n t r o o s i a s t i e n e s v e l a u n p a s s a g g i o r i v e l a t o r e " p e r c h i c r e d e n e l c o n c e r t o t r a C a l t a g i r o n e e M i l l e r i . L e p e r q u i s i z i o n i , i s e q u e s t r i e l e a c q u i s i z i o n i e s e g u i t e g i o v e d ì s c o r s o h a n n o p e r m e s s o a c h i i n d a g a d i a c q u i s i r e n o t e v o l e m a t e r i a l e s u c u i o r a b i s o g n a l a v o r a r e . " L ' i n d a g i n e è t u t t ' a l t r o c h e c o n c l u s a . N e l d e c r e t o è s t a t o s c r i t t o q u e l l o c h e g i u s t i f i c a v a q u e l l ' a t t i v i t à " , m a g l i e l e m e n t i i n m a n o a l l ' a c c u s a p o t r e b b e e s s e r e m o l t i d i p i ù .