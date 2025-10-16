R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l 2 0 2 2 , h o p r e s e n t a t o u n a p r o p o s t a l e g i s l a t i v a p e r a m p l i a r e l a p l a t e a d e i r i s p a r m i a t o r i c h e h a n n o d i r i t t o a l l a r i f u s i o n e d e i d a n n i c a u s a t i d a m a l a g e s t i o b a n c a r i a . N e l l a p r o p o s t a v e n g o n o i n c l u s i i p o s s e s s o r i d i t i t o l i i l l i q u i d i a v a l o r e z e r o i l c u i i s t i t u t o b a n c a r i o n o n s i a s t a t o p o s t o i n l i q u i d a z i o n e c o a t t a a m m i n i s t r a t i v a . E c i ò a v v a l e n d o s i d e l l a s t r u t t u r a d e l F i r , c h e b e n e h a l a v o r a t o i n q u e s t i a n n i s u l l e b a n c h e v e n e t e , i n m o d o d a g a r a n t i r e r i s t o r o a u n m a g g i o r n u m e r o d i c i t t a d i n i c o i n v o l t i , p u r t r o p p o , i n v i c e n d e s p e s s o d r a m m a t i c h e d i r i s p a r m i o t r a d i t o . M i a u g u r o c h e , c o n s i d e r a t a l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r o p o s t a , l ’ i t e r p e r l a s u a a p p r o v a z i o n e r i p r e n d a s p e d i t o , i n m o d o d a c o l m a r e i n t e m p i r a p i d i q u e s t a l a c u n a ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i , a l t e r m i n e d e l l ' a u d i z i o n e n e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u l S i s t e m a b a n c a r i o , f i n a n z i a r i o e a s s i c u r a t i v o d e l l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i B a n c a d e l M e z z o g i o r n o C r i s t i a n o C a r r u s .