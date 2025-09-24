R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e z z i a m o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i c h e c o i n c i d o n o c o n q u e l l e d e l s e g r e t a r i o e v i c e p r e m i e r A n t o n i T a j a n i e d i F o r z a I t a l i a . I l s i s t e m a d e l c r e d i t o r a p p r e s e n t a u n s i s t e m a i n t e g r a t o f o n d a m e n t a l e c o n l e i m p r e s e e l e f a m i g l i e , p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l P a e s e ” . C o s ì i n u n a n o t a M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d i F o r z a I t a l i a . “ F o r z a I t a l i a h a s e m p r e r i t e n u t o i l c o n c e t t o d i e x t r a p r o f i t t i i n a c c e t t a b i l e p e r o g n i r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l e e c h e i l r a p p o r t o c o n l e b a n c h e d e v e e s s e r e s e m p r e c o s t r u t t i v o e i m p r o n t a t o a l d i a l o g o . L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o - p r o s e g u e - s o n o d u n q u e m o l t o i m p o r t a n t i e r e s p o n s a b i l i , p o i c h é r i g u a r d a n o a n c h e l ’ e q u i l i b r i o d e l s i s t e m a b o r s i s t i c o , d o v e q u a s i i l 6 0 p e r c e n t o è r a p p r e s e n t a t o d a l l a r e a l t à c r e d i t i z i a e l e s t e s s e d i c h i a r a z i o n i p o s s o n o i n c i d e r e s u t u t t o i l s i s t e m a a z i o n a r i o " . “ F o r z a I t a l i a h a r i b a d i t o i e r i q u e s t o c o n c e t t o i n u n i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e P a t u e l l i e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A b i , d i s c u t e n d o a n c h e d e l l e l e v e p i ù i m p o r t a n t i p e r l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e , a t t r a v e r s o i l s o s t e g n o a l l ’ i n n o v a z i o n e , r i c e r c a e s v i l u p p o . P i ù v o l t e i l m i n i s t r o T a j a n i h a s o s t e n u t o e s s e r e f o n d a m e n t a l e l ’ a b b a s s a m e n t o d e i t a s s i d i i n t e r e s s e d a p a r t e d e l l a B c e e a n c h e d i u n q u a n t i t a t i v e e a s i n g m i r a t o a l l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e , s a l u t e e s i c u r e z z a p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a ” , c o n c l u d e .