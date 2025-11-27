( A d n k r o n o s ) - D a q u a n t o s i a p p r e n d e c i s o n o a t t i v i t à i n c o r s o d a p a r t e d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i M i l a n o . A n c h e i l g r u p p o C a l t a g i r o n e e l a D e l f i n , c o m e p e r s o n e g i u r i d i c h e , s o n o i n d a g a t e i n b a s e a l l a l e g g e 2 3 1 d e l 2 0 0 1 s u l l a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a d e g l i e n t i n e l l ’ i n c h i e s t a d e l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i M i l a n o R o b e r t o P e l l i c a n o e d e i p m G i o v a n n i P o l i z z i e L u c a G a g l i o . L ' a c c o r d o n o n d i c h i a r a t o a l m e r c a t o ( s e c o n d o l a t e s i d e l l a p r o c u r a ) s u l l a s c a l a t a a M e d i o b a n c a s a r e b b e s t a t o c e l a t o i n p a r t i c o l a r e a l l e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a C o n s o b , B a n c a c e n t r a l e e u r o p e a e I v a s s .