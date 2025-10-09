R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i R i c c a r d o M a g i c o n t r o M a t t e o S a l v i n i c o n f e r m a n o a n c o r a u n a v o l t a l a d i s t a n z a s i d e r a l e t r a + E u r o p a e i p r o b l e m i r e a l i d e l P a e s e . P a r l a r e d i ‘ s p i a g g e s e q u e s t r a t e ’ o d i ‘ l o b b y ’ s i g n i f i c a o f f e n d e r e m i g l i a i a d i f a m i g l i e c h e d a g e n e r a z i o n i l a v o r a n o c o n s a c r i f i c i o e p a s s i o n e p e r g a r a n t i r e s e r v i z i d i q u a l i t à , o s p i t a l i t à e t u r i s m o d i e c c e l l e n z a " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g a S u s a n n a C e c c a r d i . " L a L e g a d i f e n d e n o n i p r i v i l e g i - p r o s e g u e - m a i p o s t i d i l a v o r o e u n m o d e l l o t u r i s t i c o c h e è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ i d e n t i t à i t a l i a n a . M e n t r e M a g i s i i n c h i n a a B r u x e l l e s e a i b u r o c r a t i e u r o p e i c h e v o r r e b b e r o m e t t e r e a l l ’ a s t a l a n o s t r a c o s t a c o m e s e f o s s e m e r c e q u a l s i a s i , p e r r e g a l a r l a a l l e m u l t i n a z i o n a l i s t r a n i e r e , S a l v i n i e l a L e g a c o m b a t t o n o p e r i l r i s p e t t o d e l l e c o m u n i t à l o c a l i , d e g l i i n v e s t i m e n t i f a t t i e d e l l a c o n t i n u i t à d i i m p r e s e f a m i l i a r i c h e d a n n o o c c u p a z i o n e e v a l o r e a l t e r r i t o r i o " . " R i c o r d i a m o a M a g i c h e i l g o v e r n o s t a l a v o r a n d o a u n d e c r e t o c h e t e n g a c o n t o d e l l a n o r m a t i v a e u r o p e a m a a n c h e d e l l a t u t e l a d e i c o n c e s s i o n a r i e d e l d i r i t t o a u n g i u s t o i n d e n n i z z o . P a r l a r e d i m u r i e b a r r i e r e è p u r a p r o p a g a n d a : c h i c o n o s c e d a v v e r o l e s p i a g g e i t a l i a n e s a c h e s e n z a i l l a v o r o d e i b a l n e a r i n o n c i s a r e b b e n é a c c o g l i e n z a n é s i c u r e z z a " , c o n c l u d e .