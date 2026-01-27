R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o v i n c i a d i V a r e s e è d a s e m p r e a d a l t a v o c a z i o n e a p i s t i c a . S i n d a i p r i m i d e l N o v e c e n t o c ' è s t a t a u n ' e v o l u z i o n e c h e h a p o r t a t o a g r a t i f i c a r e l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o r i s p e t t o a l l a q u a n t i t à , n e l l e n o s t r e a r e e s c a r s a m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t e . L a D o p è u n r i s u l t a t o c h e a b b i a m o r a g g i u n t o d o p o c i r c a d i e c i a n n i d i l a v o r o , n e l 2 0 1 4 . È u n m i e l e d i a c a c i a , p e r c u i l a p r i m a p r o d u z i o n e , c o n d e l l e p e c u l i a r i t à c h e h a n n o p o r t a t o a l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a d e l t i t o l o D o p ” . L o h a d e t t o E m i l i o B a l l i n a r i , p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o Q u a l i t à d e l M i e l e V a r e s i n o D o p , p a r t e c i p a n d o o g g i a R o m a n e l l a s e d e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , a l l ' i n c o n t r o ‘ A l l e a n z a p e r l e A p i ’ , o r g a n i z z a t o d a F a i - F e d e r a z i o n e a p i c o l t o r i i t a l i a n a e F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M c D o n a l d ' s .