R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a p o s i z i o n e è s e m p r e l a s t e s s a . C o s t r u i r e u n f r o n t e p e r u n ’ E u r o p a f e d e r a l e c h e d i v e n t i u n a g r a n d e p o t e n z a , a r m a t a e i n d i p e n d e n t e . Q u e l l o c h e h a c h i e s t o D r a g h i . U n a m i s s i o n e c o m u n e t a n t o a i l i b e r a l i , q u a n t o t e o r i c a m e n t e a F o r z a I t a l i a e a i r i f o r m i s t i d e l P d " . L o d i c e i l l e a d e r d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , r i b a d e n d o l a s u a p o s i z i o n e a l ' c e n t r o ' e d i n o n g u a r d a r e a l c e n t r o d e s t r a c h e , d i c e , " h a u n a l i n e a e u r o s c e t t i c a c h e è q u e l l a d i M e l o n i c h e n o n v u o l e c a m b i a r e n e p p u r e i l d i r i t t o d i v e t o i n c o n s i g l i o e u r o p e o e a l l a f i n e f a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r O r b a n . E d è u n p e c c a t o p e r c h é o g g i l ’ I t a l i a a v r e b b e l a f o r z a p e r d i v e n t a r e i n s i e m e a l l a G e r m a n i a , i l p i l a s t r o d e l l a n u o v a E u r o p a " . " M a l a L e g a d i S a l v i n i s e n z a V a n n a c c i - p r o s e g u e - s i s p i n g e r à s e m p r e p i ù a d e s t r a e f a r à f i b r i l l a r e i l g o v e r n o . A l l a f i n e M e l o n i d o v r à r i p r e n d e r e V a n n a c c i p e r c h é a n c h e q u e l d u e p e r c e n t o l e s e r v i r à . P u r t r o p p o n o n v e d o u n a s v o l t a e u r o p e i s t a d i M e l o n i c h e o g g i p o t r e b b e s o s t e n e r e u n c a m b i o d i l e a d e r s h i p n e l l a L e g a , t e n e r e a i m a r g i n i V a n n a c c i e d i v e n t a r e u n a c o n s e r v a t r i c e e u r o p e a " .