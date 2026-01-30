G e n o v a , 3 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a i n a u g u r a t a u f f i c i a l m e n t e a G e n o v a l ’ o p e r a t i v i t à d i “ G r e e n P e a r l ” , l ’ i n n o v a t i v a n a v e g a s i e r a p e r i l t r a s p o r t o s m a l l s c a l e e p e r i l r i f o r n i m e n t o d i G N L e B i o - G N L c h e , p r i m a i n E u r o p a , c o n s e n t e d i a f f i a n c a r e a l l e o p e r a z i o n i “ s h i p - t o - s h i p ” ( r i f o r n i m e n t o a l l e n a v i ) a n c h e q u e l l e “ s h i p - t o - t r u c k ” ( r i f o r n i m e n t o a l l e a u t o c i s t e r n a g a s i e r e ) , g a r a n t e n d o c o s ì u n a n o t e v o l e s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e o p e r a z i o n i d i d i s t r i b u z i o n e s m a l l s c a l e e g e n e r a n d o r i c a d u t e p o s i t i v e i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e d i s u p p o r t o a l t e s s u t o e c o n o m i c o n a z i o n a l e . L ’ u n i t à e r a s t a t a c o m m i s s i o n a t a a l c a n t i e r e g e n o v e s e S a n G i o r g i o d e l P o r t o p e r c o n t o d e l l a s o c i e t à a r m a t o r i a l e G & H S h i p p i n g S r l , j o i n t v e n t u r e t r a G a s a n d H e a t ( f a m i g l i a E v a n g e l i s t i ) e l a s t e s s a S a n G i o r g i o d e l P o r t o ( g r u p p o G e n o v a I n d u s t r i e N a v a l i ) , p o i a f f i a n c a t e d a l l a S o f i p a ( h o l d i n g d e l g r u p p o a r m a t o r i a l e O t t a v i o N o v e l l a ) , p o n e n d o a l c e n t r o d e l p r o g e t t o l ’ a p p l i c a z i o n e i n d u s t r i a l e d i t e c n o l o g i e e p r o c e s s i . L ' u n i t à - n o l e g g i a t a d a l G r u p p o A x p o p e r i p r o s s i m i 1 0 a n n i - è l u n g a c i r c a 1 1 7 m e t r i e l a r g a 1 8 m e t r i , h a u n a c a p a c i t à d i 7 . 5 0 0 m e t r i c u b i d i G N L e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o a v a n z a t o d i a p p l i c a z i o n e i n d u s t r i a l e d i t e c n o l o g i e e p r o c e s s i c h e u n i s c o n o s i c u r e z z a o p e r a t i v a , e f f i c i e n z a e a t t e n z i o n e a l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i , c o n s e n t e n d o d i p e r s e g u i r e m a g g i o r e s o s t e n i b i l i t à a l l ’ i n d u s t r i a m a r i t t i m a . I s e r v i z i s h i p - t o - s h i p c o n s i s t o n o n e l t r a s f e r i m e n t o d e l c o m b u s t i b i l e d a u n a n a v e a l l ’ a l t r a , m e n t r e l a m o d a l i t à s h i p - t o - t r u c k c o n s e n t e i l r i f o r n i m e n t o d i r e t t o d e l l e a u t o c i s t e r n e g a s i e r e a t e r r a . G r a z i e a q u e s t a d o p p i a c o n f i g u r a z i o n e o p e r a t i v a , G r e e n P e a r l i n t r o d u c e u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à n e l l a d i s t r i b u z i o n e s m a l l s c a l e , c o n s e n t e n d o u n a c c o r c i a m e n t o d e l l a f i l i e r a l o g i s t i c a e u n a p i ù e f f i c i e n t e d i s t r i b u z i o n e d e l G N L e d e l b i o - G N L a g l i u t e n t i f i n a l i . L ’ a r e a d i o p e r a t i v i t à d e l l a G r e e n P e a r l s a r à q u e l l a d e l M e d i t e r r a n e o ( i n p r e v a l e n z a W e s t M e d i t e r r e a n e c o s t e i t a l i a n e ) , m e n t r e i l s u o i m p i e g o s a r à a l l ’ i n s e g n a d e l l a m a s s i m a f l e s s i b i l i t à , l e g a t o a l l e c o n t i n g e n t i e s i g e n z e d i r i f o r n i m e n t o d i G L N e b i o G L N n e i p r i n c i p a l i p o r t i . L a n a v e è s t a t a n o l e g g i a t a d a A x p o n e l l ’ o t t i c a d i u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o d i s v i l u p p o d e l m e r c a t o s m a l l s c a l e G L N e b i o G L N m a r i t t i m o , r a f f o r z a n d o l a c a t e n a d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o n e i p o r t i i t a l i a n i e , p o t e n z i a l m e n t e , i n a l t r i s c a l i m e d i t e r r a n e i . “ È c o n g r a n d e o r g o g l i o e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c h e l a s o c i e t à G & H S h i p p i n g c o n s e g n a u f f i c i a l m e n t e l a n u o v a u n i t à a l p r e s t i g i o s o n o l e g g i a t o r e A x p o – a f f e r m a M a r c o N o v e l l a , P r e s i d e n t e d i G & H S h i p p i n g - I n i z i a o g g i u n p e r c o r s o c o n d i v i s o d i l u n g o p e r i o d o , c o n u n n o l e g g i o d e l l a d u r a t a i n i z i a l e d i d i e c i a n n i , c h e a u s p i c h i a m o p o s s a n o r a d d o p p i a r e n e l t e m p o , d u r a n t e i q u a l i t u t t e l e p a r t i s i i m p e g n e r a n n o a c o l l a b o r a r e a l m e g l i o p e r g a r a n t i r e i l p i e n o s u c c e s s o d i q u e s t o p r o g e t t o i n n o v a t i v o , n a t o a n c h e c o n i l d e s i d e r i o d i c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a " . " S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i - a g g i u n g e N o v e l l a - c h e l ’ u n i t à b a t t a b a n d i e r a i t a l i a n a , n o n o s t a n t e l a c o m p l e s s i t à e l ’ i m p e g n o r i c h i e s t i d a l l ’ i t e r d i r i f e r i m e n t o ; a t a l p r o p o s i t o d e s i d e r i a m o r i n g r a z i a r e l e A u t o r i t à i t a l i a n e c o m p e t e n t i , c h e n o n s i s o n o m a i t i r a t e i n d i e t r o n e l l a v o r a r e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o p r o g e t t o , g a r a n t e n d o p i e n o s u p p o r t o i n o g n i f a s e d e l p e r c o r s o . ” “ L a g i o r n a t a d i o g g i s e g n a u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e p e r A x p o e p e r G e n o v a , c i o è l ’ a v v i o d e l l ’ o p e r a t i v i t à d i G r e e n P e a r l , r a f f o r z a n d o l a n o s t r a l e a d e r s h i p n e l s e t t o r e d e l l o s m a l l - s c a l e L N G e d e l b i o - L N G . L a n a v e , c h e r e n d e p o s s i b i l i s o l u z i o n i a b a s s e e m i s s i o n i e f a v o r i s c e l o s v i l u p p o d e i c o m b u s t i b i l i r i n n o v a b i l i d e l f u t u r o , r i f l e t t e i l n o s t r o a p p r o c c i o p r a g m a t i c o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e c o n s o l i d a i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e h u b s t r a t e g i c o ” , h a d i c h i a r a t o D o m e n i c o D e L u c a , H e a d o f B u s i n e s s A r e a T r a d i n g & S a l e s d i A x p o . P e r S i m o n e D e m a r c h i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i A x p o I t a l i a “ c o n G r e e n P e a r l d i a m o c o n c r e t e z z a a l l a n o s t r a v i s i o n e : a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e d e l t r a s p o r t o m a r i t t i m o m e d i a n t e s o l u z i o n i s i c u r e , i n n o v a t i v e e o r i e n t a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à . È u n p r o g e t t o c h e r a f f o r z a i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a n e l M e d i t e r r a n e o , s i a c o m e h u b d i d i s t r i b u z i o n e , s i a c o m e p i a t t a f o r m a c a p a c e d i a b i l i t a r e n u o v e f i l i e r e e r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l a l o g i s t i c a e n e r g e t i c a , a b e n e f i c i o d e l l a s i c u r e z z a d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o p e r t u t t o i l P a e s e . L ’ i n i z i o d e l l ’ o p e r a t i v i t à d i q u e s t o n u o v o p r o g e t t o è u n e l e m e n t o d i g r a n d e o r g o g l i o p e r l a n o s t r a a z i e n d a e i l r i s u l t a t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a , o r i e n t a t a a l c a m b i a m e n t o e t e s a a l l a r i s o l u t e z z a t r a a z i e n d e p r i v a t e e d e n t i p u b b l i c i ” .