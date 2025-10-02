R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i s v o l g e r à a R o m a , s a b a t o p r o s s i m o 4 o t t o b r e , l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e P r o g r a m m a t i c a d i A v s s u l l e a r e e i n t e r n e “ A r e e I n t e r n e u n a l t r o f u t u r o ” , p r e s s o l a s a l a c o n f e r e n z e d e l R o m a S c o u t C e n t e r ( L a r g o d e l l o S c a u t i s m o 1 ) , a c u i p a r t e c i p e r a n n o a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , s i n d a c i e c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i e c o m u n a l i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a " . S i l e g g e i n u n a n o t a . " I l p r o g r a m m a d e i l a v o r i , a g g i o r n a t o p e r p e r m e t t e r e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a m a n i f e s t a z i o n e d e l p o m e r i g g i o p e r G a z a , p r e v e d e a l l e o r e 1 0 . 4 5 l ’ a p e r t u r a c o n l a p r e s e n t a z i o n e a c u r a d e i d u e r e s p o n s a b i l i E n t i l o c a l i F r a n c e s c o A l e m a n n i e d E n r i c o P a n i n i . A l l e 1 1 d u e L e c t i o M a g i s t r a l i s : d e l p r o f . A n d r e a C i a r i n i d o c e n t e d i s o c i o l o g i a e c o n o m i c a e d e l l a v o r o a l l a S a p i e n z a “ L e a r e e i n t e r n e n e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e ” , e d e l l a p r o f . s s a J o s e l l e D a g n e s d o c e n t e d i s o c i o l o g i a e c o n o m i c a u n i v e r s i t à d i T o r i n o “ N u o v i a b i t a n t i , n u o v i e q u i l i b r i ? M i g r a z i o n i v e r t i c a l i e p o l i t i c h e p e r l e a r e e i n t e r n e ” . O r e 1 2 s o n o p r e v i s t i g l i i n t e r v e n t i d i A n g e l o B o n e l l i , N i c o l a F r a t o i a n n i e F i o r e l l a Z a b a t t a " . " O r e 1 2 . 3 0 l e p r o p o s t e d i A v s “ L e a r e e i n t e r n e s o n o u n a q u e s t i o n e n a z i o n a l e , p e r i l g o v e r n o M e l o n i n o ” d i A l e s s a n d r o M o n a c o s i n d a c o d i C a s a c a n d i t e l l a ( C h i e t i ) , “ I l n o s t r o p r o g r a m m a : 6 p r o p o s t e p e r c a m b i a r e m a r c i a ” d i S t e f a n i a R u s s o s i n d a c a d i B o v i n o ( F o g g i a ) . O r e 1 4 c h i u s u r a d e l l a c o n f e r e n z a " .