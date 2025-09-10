Roma, 10 set. (Adnkronos) - Anche quest’anno Barletta ospita una delle feste del circuito nazionale delle feste di Avs che inizierà domani pomeriggio giovedì 11 settembre per concludersi domenica 14 settembre con la manifestazione conclusiva a cui parteciperà Nicola Fratoianni intervistato dal giornalista de La Stampa Alessandro De Angelis. In questi giorni in piazza Pescheria si alterneranno incontri pubblici, interviste, presentazioni di libri. L’apertura della festa è prevista per domani pomeriggio alle ore 18 con il segretario provinciale di SI della Bat Michele Rizzi. Alle 18:30 “Città sicure oltre la repressione “ con Don Angelo Cassano dell’associazione Libera Puglia, Ezio Falco segretario regionale Flc Cgil Puglia, Valeria Modugno formatrice ed operatrice in progetti per l’inclusione sociale. Alle ore 20 “Nessuno resta indietro: il futuro del Sud riparte dall’istruzione” con Annamaria Cafiero segretaria circolo SI Barletta, la segretaria Nazionale dell’Flc Cgil Gianna Fracassi, il docente e scrittore Cristian Raimo ed Elisabetta Piccolotti deputata Avs.
Avs: da domani a domenica festa a Barletta, chiude Fratoianni
10 settembre, 2025 • 13:10