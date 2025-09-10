R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e q u e s t ’ a n n o B a r l e t t a o s p i t a u n a d e l l e f e s t e d e l c i r c u i t o n a z i o n a l e d e l l e f e s t e d i A v s c h e i n i z i e r à d o m a n i p o m e r i g g i o g i o v e d ì 1 1 s e t t e m b r e p e r c o n c l u d e r s i d o m e n i c a 1 4 s e t t e m b r e c o n l a m a n i f e s t a z i o n e c o n c l u s i v a a c u i p a r t e c i p e r à N i c o l a F r a t o i a n n i i n t e r v i s t a t o d a l g i o r n a l i s t a d e L a S t a m p a A l e s s a n d r o D e A n g e l i s . I n q u e s t i g i o r n i i n p i a z z a P e s c h e r i a s i a l t e r n e r a n n o i n c o n t r i p u b b l i c i , i n t e r v i s t e , p r e s e n t a z i o n i d i l i b r i . L ’ a p e r t u r a d e l l a f e s t a è p r e v i s t a p e r d o m a n i p o m e r i g g i o a l l e o r e 1 8 c o n i l s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e d i S I d e l l a B a t M i c h e l e R i z z i . A l l e 1 8 : 3 0 “ C i t t à s i c u r e o l t r e l a r e p r e s s i o n e “ c o n D o n A n g e l o C a s s a n o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e L i b e r a P u g l i a , E z i o F a l c o s e g r e t a r i o r e g i o n a l e F l c C g i l P u g l i a , V a l e r i a M o d u g n o f o r m a t r i c e e d o p e r a t r i c e i n p r o g e t t i p e r l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e . A l l e o r e 2 0 “ N e s s u n o r e s t a i n d i e t r o : i l f u t u r o d e l S u d r i p a r t e d a l l ’ i s t r u z i o n e ” c o n A n n a m a r i a C a f i e r o s e g r e t a r i a c i r c o l o S I B a r l e t t a , l a s e g r e t a r i a N a z i o n a l e d e l l ’ F l c C g i l G i a n n a F r a c a s s i , i l d o c e n t e e s c r i t t o r e C r i s t i a n R a i m o e d E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d e p u t a t a A v s .