R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r i l c o n t r a s t o a l l ' a v i a r i a " s t i a m o l a v o r a n d o c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s u l c o n t r a s t o a l l ' e p i z o o z i a s i c h e c o l p i s c e g l i a n i m a l i e d i c o n s e g u e n z a l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e , c e r c h e r e m o d i r i s p o n d e r e a l s e t t o r e p e r g a r a n t i r g l i r e s i l i e n z a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , r i s p o n d e n d o a u n a d e l l e r i c h i e s t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e d e g l i a l l e v a t o r i d i c a r n i b i a n c h e a l g o v e r n o , a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a d i U n a i t a l i a . " O c c o r r e c h e i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s i a i n c o n d i z i o n e d i a t t u a r e m i s u r e d i p r o f i l a s s i i d o n e e a c o n t r a s t a r e i l p r o b l e m a n o n s o l o c o n l ' e p i f e n o m e n o g i à i n e v i d e n z a - h a s p i e g a t o i n t e r v e n e n d o d a l p a l c o - m a a n c h e n e l l a f a s e p r e l i m i n a r e e q u i n d i t r o v a r e l e r i s o r s e p e r a n d a r e i n c o n t r o a l s e t t o r e n e l l a f a s e d i c h i u s u r a p r e v e n t i v a c h e , i n a l c u n i c a s i , d e v e e p u ò e s s e r e a t t u a t a c o n f o n d i n o n e c c e s s i v i . I o r i t e n g o c h e q u e s t a m i s u r a s i a a t t u a b i l e e n o n v a d a m e s s a i n c o n t o a g l i i m p r e n d i t o r i d e l s e t t o r e m a v a c a r i c a t a s u l s i s t e m a n e l s u o c o m p l e s s o n e l c o n t r a s t o a c r i t i c i t à d i q u e s t a n a t u r a " h a c o n c l u s o L o l l o b r i g i d a .