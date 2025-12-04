R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l m o n d o s c i e n t i f i c o n o n h a n e s s u n d u b b i o c h e l ' a v i a r i a s a r à l a p r o s s i m a p a n d e m i a , s i t r a t t a s o l o d i s t a b i l i r e q u a n d o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a t t e o B a s s e t t i , d i r e t t o r e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a , c o m m e n t a n d o l ' a l e r t d e l l ' E c d c , i l C e n t r o e u r o p e o p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r o l l o d e l l e m a l a t t i e . " M a n c a p o c h i s s i m o e q u e s t o v i r u s s a r à t r a s m i s s i b i l e d a u o m o a u o m o - s o t t o l i n e a B a s s e t t i - I l f a t t o c h e g l i u c c e l l i s i a n o c o s ì ' c a r i c h i ' d i H 5 N 1 d i m o s t r a c h e i l v i r u s s i s t a s e m p r e d i p i ù a v v i c i n a n d o a n o i . P e r c h i è c a p a c e d i p r e d i r e c i s a r à t e m p o d i o r g a n i z z a r s i , p e r c h i n e g a c i s a r a n n o p r o b l e m i . S p e r o l ' I t a l i a s i a d e g u i a q u e s t o a l e r t d e l l ' E c d c e s i o r g a n i z z i d i c o n s e g u e n z a " . L ' E c d c p a r l a d i " e p i d e m i e s e n z a p r e c e d e n t i " d i a v i a r i a n e g l i u c c e l l i e h a p u b b l i c a t o u n a g u i d a c o n l ' o b i e t t i v o d i " a i u t a r e i P a e s i e u r o p e i a i n d i v i d u a r e e r i s p o n d e r e a p o s s i b i l i m i n a c c e i n f l u e n z a l i l e g a t e a g l i a n i m a l i , p a n d e m i e c o m p r e s e " . " Q u e s t o a u t u n n o l ' E u r o p a h a r e g i s t r a t o u n f o r t e a u m e n t o d e i c a s i d i i n f l u e n z a a v i a r i a A / H 5 N 1 n e g l i u c c e l l i s e l v a t i c i e n e l p o l l a m e . L ' a m p i a c i r c o l a z i o n e t r a i v o l a t i l i a u m e n t a i l r i s c h i o d i e s p o s i z i o n e u m a n a a d a n i m a l i i n f e t t i e d i s u c c e s s i v a t r a s m i s s i o n e d e l v i r u s a l l ' u o m o " , c o n c l u d e B a s s e t t i .