R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S e p e r i d i s a s t r o s i r i t a r d i d e i t r e n i l a c o l p a e r a d i u n c h i o d o , p e r l ’ a u m e n t o d e i p e d a g g i l a r e s p o n s a b i l i t à è d e l l a C o n s u l t a . M a i l r i s u l t a t o n o n c a m b i a . L ’ o r m a i i n t e r m i n a b i l e l i s t a d e i f a l l i m e n t i d e l m i n i s t r o S a l v i n i s i a l l u n g a a n c o r a : d a o g g i c ’ è p u r e i l f l o p s u l l e t a r i f f e a u t o s t r a d a l i ” . L o d i c e D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . “ C o n i l n u o v o a n n o , c h i v i a g g i a s u l l e a u t o s t r a d e i t a l i a n e - a g g i u n g e - s i t r o v e r à a p a g a r e d e i p e d a g g i p i ù c a r i : p e r l a p r e c i s i o n e d e l l ’ 1 , 5 % . N o n b a s t a a v e r a u m e n t a t o l e t a s s e , t r a c u i l e f a m o s e a c c i s e c h e d o v e v a n o i n v e c e e s s e r e t a g l i a t e . A d e s s o a u m e n t a n o a n c h e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i c h e u n t e m p o S a l v i n i m i n a c c i a v a a d d i r i t t u r a d i n o n p a g a r e . S o n o s e n z a v e r g o g n a ” .