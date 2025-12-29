R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È s e m p r e c o l p a d e i g i u d i c i p e r l a d e s t r a . M a i d e l l ’ i n a d e g u a t e z z a e d e l l ’ i n c o m p e t e n z a d i M a t t e o S a l v i n i . A n c h e s u l l ’ a u m e n t o d e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i l a L e g a s c a r i c a l e r e s p o n s a b i l i t à s u l l a C o n s u l t a , p u r d i n o n a m m e t t e r e c h e i l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i , a t t o d o p o a t t o , s t a c o l l e z i o n a n d o s o l o f a l l i m e n t i . D a l P o n t e s u l l o S t r e t t o , c h e r e s t a u n ’ o p e r a i r r e a l i z z a b i l e e i l l e g i t t i m a , f i n o a i p e d a g g i c h e a u m e n t a n o : S a l v i n i p r e n d e s b e r l e s u o g n i d o s s i e r " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I n t a n t o , o g g i c o m e i e r i , i t r e n i s o n o i n r i t a r d o , i l t r a s p o r t o p u b b l i c o è a l l o s b a n d o e c h i l a v o r a e s t u d i a p a g a i l p r e z z o d e l l ’ i n e f f i c i e n z a d e l s u o m i n i s t e r o . L ’ i n a d e g u a t e z z a d i q u e s t o m i n i s t r o - a g g i u n g e - s e m b r a n o n c o n t a r e n u l l a p e r i l G o v e r n o M e l o n i . A l l a f i n e , p e r ò , a p a g a r e s o n o s e m p r e i c i t t a d i n i , l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e , c o l p i t e d a r i n c a r i e d i s s e r v i z i . È u n a v e r g o g n a " .