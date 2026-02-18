R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o p r e o c c u p a t i . O g g i i n C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i s i a p p r o v e r a n n o l e p r e - i n t e s e s u l l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c o n 4 r e g i o n i . A t t e n z i o n e , p e r c h é t r a l e m a t e r i e c h e v o g l i o n o d e s t i n a r e a m a g g i o r e a u t o n o m i a c ' è a n c h e l a p r o t e z i o n e c i v i l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a S i d e r n o . " I o c r e d o c h e d o v r e m m o f e r m a r c i e r i f l e t t e r e t u t t i s u q u e l l o c h e s e r v e a u n g r a n d e p a e s e p e r n o n a u m e n t a r e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i , m a f a r a v e r e s o p r a t t u t t o a l l e r e g i o n i p i ù f r a g i l i t u t t o i l s u p p o r t o c h e s e r v e i n t e r m i n i d i r i s o r s e , c o m p e t e n z a e p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . Q u i n d i n a t u r a l m e n t e s i a m o q u i a m e t t e r e q u e s t a a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e " .